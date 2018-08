Ekonomika vs. ekologie. Bílý dům chce zrušit Obamovo nařízení

Bílý dům má v plánu zrušit nařízení bývalé vlády Baracka Obamy, které mělo počínaje rokem 2020 omezit množství nečistot v ovzduší a snížit spotřebu pohonných hmot. Vláda chce podle čtvrtečního prohlášení Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) rovněž znemožnit jednotlivým státům unie, aby vydávaly vlastní nařízení zavádějící přísnější emisní standardy.

S cílem zajistit větší úspornost automobilů a ochránit ovzduší dřívější vláda rozhodla, že od roku 2020 osobní auta a lehčí nákladní vozy budou muset splňovat požadavek delší průměrné vzdálenosti, kterou ujedou na jeden galon paliva (zhruba 3,79 litru). V roce 2020 to mělo být kolem šedesát kilometrů a do roku 2025 dokonce osmdesát kilometrů.

V přepočtu na evropské parametry by průměrná spotřeba automobilů v USA měla být v roce 2020 na úrovni šesti litrů paliva na sto kilometrů, do roku 2025 pak na úrovni zhruba 4,7 litru na sto kilometrů.

Zrušení regulí = levnější auta

Zrušení těchto regulí podle prohlášení EPA "usnadní Američanům získávat bezpečnější a levnější auta". Další vládní agentura Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) uvedla, že rozhodnutí Bílého domu podporuje, ale bude sledovat reakce veřejnosti i hlasy volající po zachování přísnějších pravidel stanovených dřívější vládou.

Veřejná debata má trvat dva měsíce, konečné rozhodnutí o zrušení Obamova dekretu a zmrazení emisních standardů po roce 2020 má podle webu listu USA Today padnout v zimě.

Kalifornie se chce bránit soudní cestou

Kritici vládního záměru tvrdí, že automobilky začnou vyrábět vozy, které více zatěžují ovzduší a násobí negativní projevy klimatických změn. Výrobci automobilů na druhé straně namítají, že zavedení Obamových pravidel by zvýšilo cenu aut pro spotřebitele a poškodilo byznys.

Vláda chce rovněž podle prohlášení EPA zamezit jednotlivým americkým státům, aby vydávaly vlastní, přísnější pravidla omezující spotřebu automobilů a znečišťování ovzduší. Podle serveru Politico jde především o Kalifornii, jejíhož příkladu už následovalo 12 dalších států. Dohromady tvoří 40 procent amerického automobilového trhu.

Politico předpokládá, že Kalifornie se bude případnému rozhodnutí Trumpovy vlády bránit soudní cestou.

Trump is provoking another expensive legal fight with California - which he will lose. Along with 12 other states which follow California's emission rules, they make up 40% of the new car market in the United States. https://t.co/TpaElSBGfe