Firmě Nike se zatím sázka na Kaepernicka vyplácí

Navzdory negativním reakcím na reklamní kampaň společnosti Nike, jejíž tváří je kritizovaný hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick, z hlediska prodeje šlo o dobré rozhodnutí. Během prvního zářijového víkendu po spuštění kampaně firma zvýšila prodej přes internet o 31 procent, zjistila společnost pro výzkum trhu Edison Trends. Ve stejných dnech loni on-line prodej vzrostl o 17 procent.

Uvedený nárůst prodeje je za období od neděle 2. září do úterý 4. září, což je období, které zahrnuje i volné pondělí, kdy se ve Spojených státech slavil svátek práce a lidé měli volno. První reklama s Kaepernickem se v médiích objevila v pondělí.

Kaepernick před dvěma lety vyvolal v USA pozdvižení, když na protest proti rasové diskriminaci v USA před zápasem poklekl při hraní hymny. Ke Kaepernickovi se následně začali přidávat další sportovci. Hráče za to ostře kritizoval tehdejší prezidentský kandidát Donald Trump.

Kritici firmy Nike apelovali na spotřebitele, aby na protest proti angažování Kaepernicka oblečení této značky ničili. Na sociálních sítích se pak objevila řada fotografií, na kterých lidé pálí své věci od Nike. Na twitteru se dokonce ujal hashtag #JustBurnIt - variace na slogan Just Do It, který Nike dlouhá léta používá.

"Výzkum potvrzuje, že odbyt společnosti Nike - alespoň prozatím - nijak neutrpěl," uvádí Edison Trends.