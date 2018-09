Gazprom: Na evropském trhu s plynem nemáme konkurenci

Ruský plynárenský gigant Gazprom nemá na evropském trhu s plynem konkurenci. Agentuře Reuters to sdělila exportní divize podniku s odkazem na rekordní objemy vývozu do Evropy. Gazprom je klíčovým dodavatelem plynu pro řadu evropských zemí, včetně České republiky.

"Pro plyn od Gazpromu teď na evropském trhu neexistuje žádná konkurence," uvedla divize Gazprom Export. "Naše rekordní dodávky to ukazují lépe než slova. V první polovině roku 2018 se (dodávky) zvyšovaly, ačkoli spotřeba poněkud klesla", dodala divize v komentářích zaslaných agentuře Reuters elektronickou poštou.

Dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států do Evropy by podle divize mohly pro exportní plány Gazpromu představovat hrozbu jen v případě, že by se marže na evropském trhu dostaly na úrovně, které jsou nyní obvyklé na asijských trzích.

Evropská komise se v květnu s Gazpromem dohodla na vyřešení sporu ohledně zneužívání dominantního postavení. Komise uložila firmě řadu povinností, které mají rozptýlit obavy z narušování hospodářské soutěže a umožnit volný tok zemního plynu za konkurenční ceny na trzích ve střední a východní Evropě. Gazprom se díky dohodě o změně podnikatelských praktik vyhnul pokutě, která mohla činit až deset procent jeho ročních tržeb. Spor se táhnul zhruba sedm let.

Generální ředitel Gazpromu Alexej Miller koncem června předpověděl, že Gazprom v letošním roce opět dodá do Evropy a Turecka rekordní objem plynu. Uvedl také, že LNG ze Spojených států nebude v Evropě konkurenceschopný kvůli vysokým nákladům na produkci a přepravu.

Gazpromu se v poslední době daří zvyšovat podíl na evropském trhu, a to navzdory snaze Evropské unie o snížení závislosti na ruském plynu. Dodávky ruského plynu se výrazně zpolitizovaly po ruské anexi Krymu a vypuknutí povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny. Rusko se nyní snaží posílit svůj vliv v oblasti dodávek energií v Evropě výstavbou nových plynovodů, které obcházejí Ukrajinu.

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů.