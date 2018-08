Google sleduje lidi bez jejich souhlasu. Vypnutí historie nezabere

Společnost Google ukládá údaje o poloze mobilních telefonů využívajících její aplikace i v případech, kdy se tomu uživatelé změnou nastavení snaží předejít. Takový je závěr vyšetřování agentury AP, která si svá zjištění nechala ověřit vědci z Princetonské univerzity. Google podle AP v informacích o nastavení týkajícího se sledování polohy lže. Nevyžádané ukládání historie pohybu se může vztahovat na dvě miliardy uživatelů telefonů s operačním systémem Android a také na statisíců majitelů iPhonů s aplikacemi Googlu.

Nová zjištění se týkají položky "Historie polohy Google" v nastaveních o poloze. Tu lze jednoduše vypnout a Google tvrdí, že tento krok společnosti zabrání v tom, aby si její systémy pamatovaly pohyb uživatelů. "Historii polohy můžete kdykoli vypnout. Když je Historie pohybu vypnutá, místa, která navštívíte, už nejsou ukládána," uvádí Google.

Google tracks user locations even when Location History is turned off https://t.co/g92KHjLa2O