IKEA zvažuje prodej zboží přes Amazon a Alibabu

Švédský nábytkářský řetězec IKEA zvažuje nabízet nábytek prostřednictvím internetových obchodů Amazon a Alibaba. Výrobky své i svých konkurentů by zároveň rád prodával na společném portálu, jednání o jeho vzniku ale zatím nevede. Listu Financial Times (FT) to řekl Torbjörn Lööf, šéf společnosti Inter IKEA, která poskytuje franšízu na obchody IKEA a má na starosti koncept IKEA.

Testovací prodej přes existující internetové firmy, jehož příprava si vyžádala proti očekáváním více času, bude podle Lööfa zahájen co nejdříve. Šéf Inter IKEA se ale domnívá, že existuje prostor mezi velkými nákupními weby jako je Amazon, které nabízejí téměř vše od knih přes oblečení až po elektroniku, a vlastním firemním e-shopem.

"Myslím, že je tu spousta příležitostí. Třeba něco jako Zalando," připomněl původně německý internetový obchod podobný českému Zootu, který s prodejem módního oblečení, bot a doplňků více značek expanduje do ostatních států Evropské unie.

Světová nábytkářská jednička, jejíž název je spjat se samoobslužnými obchody na okraji měst, prochází rozsáhlými změnami svého podnikatelského modelu. Tento měsíc začíná ve Švýcarsku testovat pronájem nábytku. Zvažuje prodej náhradních dílů, jako jsou šrouby nebo panty. Menší pobočky vznikají v centrech měst včetně Prahy.

Provozní zisk řetězce IKEA se v uplynulém finančním roce do konce srpna 2018 snížil o 26 procent na 2,25 miliardy eur (58,1 miliardy korun). Jako příčinu propadu označila firma právě vyšší investice, k nimž přistoupila v reakci na změnu nákupních zvyklostí spotřebitelů.