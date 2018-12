Jak ovlivní brexit vývoz piva? Sládci mají mírné obavy

Cla, danění, fronty na hranici, kurzová rizika i odbyt jsou problémy, na které se připravuje pivovar Budějovický Budvar kvůli brexitu. Budoucnost prodejů ve Velké Británii řeší i třeboňský pivovar Regent. Bosch Group, významný dodavatel pro automobilky, negativní dopady na firmu a výrobní závody nepředpokládá. Vyplývá to z informací, které řekli zástupci společností.

Národní podnik Budvar vyvezl loni do 76 zemí rekordních více než 990 tisíc hektolitrů, nejvíc vyváží do Německa, Rakouska, Slovenska, Polska a Británie. Vývoz do Británie se na exportu podílí asi z pěti procent.

"Situaci monitorujeme, máme připravený plán a začínáme chystat plán, kdyby to dopadlo horší variantou. Nejhorší je pro nás tvrdý brexit z logistických důvodů. Je otázka, co se bude dít v případě clení, danění, převozů, fronty na hranici. Určitě se budeme muset na tuhle situaci připravit. Druhá otázka je, co to vyvolá s kurzovým rizikem a jak bude vypadat naše profitabilita, co se britského trhu týká," řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Jako citlivou věc vnímá brexit Bosch. "Za Bosch Group v České republice ale nepředpokládáme výrazné negativní dopady na společnost a výrobní závody," řekl šéf skupiny Bosch v ČR a na Slovensku Milan Šlachta.

Dva velké zákazníky má ve Velké Británii dačický výrobce kancelářských, školních a hobby potřeb Centropen. Export se na jeho loňských tržbách 503 milionů podílel z 68 procent, podíl Anglie na exportu je 12 až 14 procent. "V Anglii máme dva velké zákazníky, ale oni si tuto záležitost řeší sami, takže pro nás není nutné cokoli podnikat," řekl jednatel Centropenu Jaroslav Maršán.

Situaci kolem brexitu sleduje i pivovar Regent, který loni exportoval čtvrtinu produkce, nejvíc do Polska, Itálie a Velké Británie. "Papírově to pro nás bude, jako když vezeme pivo na Ukrajinu, do Gruzie nebo kamkoli jinam (mimo EU). Jenom nevíme, jestli nám brexit neovlivní odbyt, že by se změnil názor Britů na konzumaci evropského piva," řekl sládek Regentu Jaromír Čeleda.

Strojírenský holding ZVVZ Milevsko dodává do Velké Británie velkoobjemové přepravníky, i s vývozem do dalších zemí za ně letos podle dřívějšího vyjádření čekal tržby 90 milionů korun. "Z hlediska objemů a čísel to pro nás není úplně zásadní věc. Navíc tam (v Británii) máme prostředníka, který řeší britský trh za nás, nejsme v přímém kontaktu s koncovými zákazníky, neobchodujeme přímo s Británií," řekl předseda představenstva Emil Buřič.

Společnost Zeelandia, která dodává suroviny a přípravky pro pekaře a cukráře, má ve Velké Británii zakázky na zápary a měkčená zrna, jež se přidávají do těsta na pečivo. Loni tamní firmě Fine Lady Bakeries dodala Zeelandia 200 tun zápar. "Zatím se na brexit nepřipravujeme. Objem (Británie) na obratu jsou jednotky procent. Je to příjemné, ale kdybychom o to přišli, nic zásadního se nestane," řekl ředitel firmy Michal Rada.