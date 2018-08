Konec dohodě? Jednání mezi Kanadou a USA skončila neúspěšně

Jednání o nové obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Kanadou, která měla nahradit Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA), skončilo neúspěšně. Na svém webu to napsal list The Wall Street Journal. Očekává se, že prezident Donald Trump bude americký Kongres informovat pouze o konceptu plánů na dohodu s Mexikem s tím, že Kanada se k upravené dohodě možná připojí později. Původní dohoda NAFTA byla uzavřena před 24 lety mezi USA, Mexikem a Kanadou.

Podle sdělení hlavního vyjednavače USA, amerického obchodního zmocněnce Roberta Lighthizera, budou dvoustranná jednání s Kanadou, pro která Trump stanovil páteční den jako konečný termín, obnovena již příští středu.

Na zprávu o konci rozhovorů bez dohody reagovaly růstem americké dluhopisy, naopak oslabil kanadský dolar.

Stín na probíhající rozhovory vrhl výrok prezidenta Trumpa, který tento týden řekl neoficiálně agentuře Bloomberg, že případná obchodní dohoda s Kanadou bude zcela vycházet z požadavků Spojených států. Trump svá slova následně dnes večer potvrdil ještě na Twitteru.

Analytici upozorňují, že udržet Kanadu v dohodě je důležité. Mnoho výrobců si totiž vybudovalo životně důležité dodavatelské procesy, které jsou závislé na volném překračování hranic všech tří zemí NAFTA. Pohyb obrovského objemu zboží mezi těmito třemi zeměmi a integrace činností jsou nezbytné pro uzavření třístranné dohody. Pro udržení Kanady v regionálním obchodním bloku existují i politické důvody. Podle některých by pro Mexiko bylo obtížné prosadit "Trumpovu dohodu" doma, pokud by Kanada nesouhlasila s tím, že je to dobrá dohoda. Také Mexiko prohlásilo, že chce, aby Kanada byla součástí nové dohody.