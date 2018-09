KVÍZ: "Vygúgluj si to!" Google má narozeniny, co o něm (ne)víte

"Vygoogluj si to" je fráze, která patří do slovníku snad každého z nás a slýcháme ji ve svém okolí téměř denně. Přitom vyhledávač není ani zdaleka to jediné, co do širokého portfolia společnosti Google patří.

Firmu založila dvojice doktorandů ze Stanfordovy univerzity, kteří začínali doslova od nuly. První verzi nejpoužívanějšího vyhledávače na světě spustili na webu Stanfordu. Stal se z toho takový hit, že koncem roku došlo k přetížení univerzitní sítě. Dnes je to nejhodnotnější značka na světě, která provozuje celou řadu služeb. Mimo jiné webmailový server Gmail, Google Mapy nebo Překladač Google.

Název vznikl z pojmu "googol", kterým se v matematice označuje číslo skládající se z jedničky následované stovkou nul. Americký gigant oslavil 4. září dvacáté výročí svého založení, kdy tři dny nato vzniklo také jeho nejslavnější dílo - vyhledávač. Jak se jmenují jeho zakladatelé nebo kde měli své první sídlo? Otestujte se v kvízu on-line deníku TÝDEN.CZ.