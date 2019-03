Londýnská akciová burza zvýšila zisk, propustí ale stovky lidí

Londýnská akciová burza LSE loni zvýšila provozní zisk o 14 procent na 751 milionů liber (22,4 miliardy korun). Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) pod vedením nového šéfa Davida Schwimmera vzrostl o 17 procent a poprvé přesáhl jednu miliardu liber, uvedla agentura Reuters. Společnost také oznámila, že kvůli snižování nákladů letos propustí 250 zaměstnanců.

"Jsme výborně připraveni na cokoli, co by mohlo přijít v souvislosti s brexitem," řekl Schwimmer, který převzal vedení LSE v srpnu, když přišel z banky Goldman Sachs. Dodal, že růstové příležitosti v zahraničí by letos podle očekávání LSE měly jakékoli případné nesnáze trhu zastínit.

Celoevropská obchodní platforma LSE s názvem Turquoise zažádala o povolení otevřít pobočku v Amsterodamu. Schwimmer uvedl, že povolení obdržela obratem. Upřesnil nicméně, že pokud se Británii podaří dojednat s Evropskou unií přechodné období, budou se obchody v eurech dále odehrávat v Londýně.

Oznámené propouštění se dotkne všech oddělení a zaměří se na odstranění duplicitních činností. Záměrem LSE je ušetřit těmito škrty ročně 30 milionů liber.

Tržby LSE se loni zvýšily o devět procent na 2,14 miliardy liber (63,9 miliardy korun). Společnost navrhne vyplatit dividendu 60,4 pence na akcii, což je o 17 procent více než za rok 2017.