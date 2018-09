Maďarsko bojuje za dohodu. Na britských investicích je závislé

Evropská unie musí s Británií uzavřít férovou dohodu o brexitu a musí za každou cenu zabránit odchodu Spojeného království z bloku bez dohody, což by mělo hluboký dopad na země jako je Maďarsko. V pondělním rozhovoru s agenturou Reuters to na okraj všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN v New Yorku prohlásil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó.

"Nepochybujeme, že dohodu potřebujeme. Musíme se s veškerým úsilím vyvarovat situace bez dohody," řekl Szijjártó. "Rozdělování do škatulek tvrdý a měkký brexit se mi nelíbí. Naše stanovisko je, že potřebujeme spravedlivou dohodu, která je výhodná pro obě strany. Musíme předejít situaci, kdy mezi Británií a EU nebude dohoda o volném obchodování," dodal.

Podle ministra brexit bez dohody a obchodování na základě pravidel Světové obchodní organizace by bylo pro obchodní výměnu zničující. Mimořádně tvrdě by to poškodilo země, jako je Maďarsko, které jsou na britských investicích závislé.