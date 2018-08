Maduro chce zvýšit domácí ceny benzinu na mezinárodní úroveň

Venezuela by měla zvýšit státem dotované domácí ceny benzinu na mezinárodní úroveň. Zabránila by tak ztrátám milionů dolarů, o něž zemi každoročně připraví pašeráci. Uvedl to podle zahraničních médií venezuelský prezident Nicolás Maduro.

Venezuela, stejně jako další státy těžící ropu, domácí ceny benzinu pro své občany dotuje. Tyto ceny se v zemi i přes rozsáhlé ekonomické problémy po desítky let téměř nezměnily. Míra inflace podle Mezinárodního měnového fondu dosáhne ve Venezuele do konce letošního roku jednoho milionu procent. Země se tak dostane do jedné z nejhorších hyperinflačních krizí v moderní historii.

"Benzin se musí prodávat za mezinárodní ceny, abychom zabránili jeho pašování do Kolumbie a karibské oblasti," uvedl Maduro v rozhovoru s místní televizí. Pašeráci palivo, které nakoupí za domácí nízké ceny, prodávají za ceny podstatně vyšší především v sousedních státech.

Lidé by ale ve Venezuele podle Madura mohli na benzin dostávat "přímé dotace". Ty by stát poskytoval držitelům identifikačních karet, které vláda vydává těm, komu vyplácí bonusy. Venezuelané by také museli během sčítání lidu nahlásit úřadům, že jsou držiteli vozidla. Jak by takový mechanismus fungoval, ale prezident neupřesnil.