Mexiko a USA se dohodly, Kanada je z kroku nadšená

Spojené státy a Mexiko v rámci projednávání nové Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) dojednaly nové podmínky vzájemného obchodování. Součástí NAFTA je i Kanada, která se však zatím s USA nedohodla. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který označil dohodu s Mexikem za dobrou pro obě strany. Dodal, že doufá, že se podaří uzavřít jednání i s Kanadou, ať už v rámci nové NAFTA s Mexikem nebo jen v rámci dohody o vzájemném obchodu s USA, napsala agentura Reuters.

Mluvčí kanadského ministerstva zahraničí Adam Austen uvedl, že Kanada je povzbuzena optimismem, který vykazují její partneři v jednání o NAFTA, ale podepíše případnou novou NAFTA jen v případě, že bude dobrá pro Kanadu. "Pokrok mezi Mexikem a USA je nutným požadavkem pro obnovu NAFTA. Jsme v kontaktu s našimi partnery v jednání a budeme i nadále pracovat na modernizaci NAFTA. Podepíšeme však jen novou dohodu NAFTA, která bude dobrá pro Kanadu a střední třídu," napsal Austen v e-mailu.

Trump a prezident Mexika Enrique Peňa Nieto se v telefonickém rozhovoru shodli, že chtějí, aby do nové dohody, které dosáhli, byla zahrnuta i Kanada. Trump dodal, že se brzy spojí s kanadským premiérem Justinem Trudeauem. Pohrozil však rovněž, že USA mohou uvalit cla na auta vyrobená v Kanadě, pokud nebude třístranná dohoda uzavřena.

Změna obchodní dohody NAFTA mezi USA, Kanadou a Mexikem byla jedním z klíčových volebních slibů Trumpa. O dosavadní smlouvě často mluvil jako o katastrofě pro americké průmyslové podniky. Dohoda vstoupila v platnost v roce 1994 a nyní se týká obchodu v objemu více než jeden bilion dolarů (22 bilionů Kč) ročně. Země jednání o změnách dohody již více než rok.

Jednání mezi USA a Mexikem se zaměřila především na nová pravidla v automobilovém průmyslu, která Trump označil za hlavní bod své snahy při přepracování dohody. Podle informovaných zdrojů dohoda vyžaduje, aby u aut prodávaných v Severní Americe bez cla pocházelo nejméně 75 procent materiálu použitého při jejich výrobě ze Severní Ameriky, nyní to musí být 62,5 procenta, a 40 až 45 procent součástek musí vyrobit dělníci, jejichž mzda činí nejméně 16 dolarů za hodinu.

Lighthizer uvedl, že dohodla by měla být na 16 let. Každých šest let se však bude přezkoumávat a tento přezkum ji může prodloužit na dalších 16 let.

Jeden z amerických úředníků uvedl, že vyjednávači doufají, že závěrečná třístranná dohoda by mohla být uzavřena do pátku.

Úřad kanadského premiéra dnes oznámil, že Trudeau hovořil v neděli s mexickým prezidentem a oba mají zájem o úspěšné dokončení NAFTA pro všechny tři strany. Peňa Nieto na twitteru napsal, že vyzval Kanadu, aby se vrátila k rozhovorům s cílem uzavřít třístrannou dohodu "tento týden".

Očekává se, že Trump by mohl do konce týdne poslat amerického Kongresu oficiální oznámení, že má v úmyslu podepsat novou obchodní dohodu do 90 dnů. Mexický prezident Peňa Nieto by tak mohl podepsat dohodu ještě před svým odchodem z úřadu.