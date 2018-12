Moscovici: Dočasné překročení deficitu Francie je tolerovatelné

Případné překročení limitu rozpočtového deficitu Francie v příštím roce by mohlo být tolerovatelné, pokud bude jen dočasné. Uvedl to ve francouzském Senátu evropský komisař pro hospodářské a finanční otázky, daně a cla Pierre Moscovici. Očekává se, že rozpočtový deficit Francie by příští rok mohl překročit tři procenta hrubého domácího produktu (HDP), protože prezident Emmanuel Macron slíbil protivládním demonstrantům ústupky, které vytvoří v rozpočtu díru deset miliard eur (258,4 miliardy korun).

"Evropská pravidla nezakazují mimořádné a omezené překročení tříprocentní hranice deficitu," uvedl Moscovici. "Ale francouzská vláda se musí snažit omezit tento skluz v roce 2019, co nejvíce to bude možné."

Macron v pondělí oznámil zvýšení mezd pro lidi s nejnižšími příjmy a daňové úlevy pro většinu penzistů. Snaží se tak uklidnit měsíc trvající veřejné protesty tzv. hnutí žlutých vest pojmenovaného podle výstražných vest pro řidiče, které si stoupenci hnutí oblékají. Protesty hnutí sice začaly kvůli plánovanému zvýšení cen pohonných hmot, rozšířily se však na širší protesty proti vysokým životním nákladům a staly se nejnásilnějšími pouličními protesty za několik desetiletí. Přímo také ohrožují autoritu Macrona.

Po oznámení ústupků vláda naznačila, že deficit veřejných financí by mohl kvůli mimořádným výdajům stoupnout příští rok až na 3,4 procenta HDP z plánovaných 2,8 procenta. Nicméně v roce 2020 by měl deficit prudce klesnout, protože rozpočet na příští rok zahrnuje jednorázový vliv dlouhodobě plánovaných změn, v rámci kterých se z původní slevy na dani ze mzdy učiní trvalé snížení daně. Mimořádné náklady z tohoto kroku mají činit 20 miliard eur.

Moscovici uvedl, že schodek nad tři procenta nemusí nutně spustit proceduru kvůli nadměrným deficitům, pokud překročení nebude pokračovat druhým rokem a nebude vyšší než 3,5 procenta.

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire ve středu uvedl, že vláda udělá vše pro to, aby udržela deficit co nejblíže třem procentům. Upřednostňuje možnost, že by k udržení deficitu přispěly velké firmy, což naznačuje, že by mohlo být odložené snížení daně z příjmů právnických osob naplánované na příští rok, napsala agentura Reuters.