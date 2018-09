Největší pobřežní větrná farma světa spustí provoz

Největší pobřežní větrná farma světa se ve čtvrtek otevírá u severozápadního pobřeží Anglie. Projekt Walney Extension dánské energetické skupiny Orsted stojí na 145 kilometrech čtverečních, což představuje rozlohu asi 20 tisíc fotbalových hřišť. Má instalovaný výkon 659 megawattů, dost na pokrytí potřeb téměř 600 tisíc domácností.

Walney Extension sestává ze 47 turbín vyrobených společnostmi Siemens Gamesa a 40 od firmy MHI Vestas. Vysoké jsou 195 metrů a jsou největšími větrnými turbínami, jaké jsou na světě v provozu. Kapacita každé z nich činí 8,25 megawattu.

Británie je největším světovým trhem pro větrné elektrárny. Podle údajů Světové rady pro větrnou energii disponuje 36 procenty kapacit instalovaných v pobřežních vodách.

Walney Extension patří k prvním projektům obnovitelné energie, který si v roce 2014 u britské vlády zajistil takzvaný Contract for Difference (CfD) - kontrakt o vyrovnání cenových rozdílů. Ten mu zaručuje minimální cenu elektřiny 150 liber (4290 Kč) za megawatthodinu po dobu 15 let.

