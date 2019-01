Pomluvy a nátlak ničemu neprospějí, říká čínský velvyslanec

Snahy o vyloučení čínské společnosti Huawei z evropských projektů mobilních sítí páté generace (5G) by mohly mít vážné důsledky pro světovou ekonomiku a vědeckou spolupráci. V rozhovoru s listem Financial Times to uvedl čínský velvyslanec v Evropské unii Čang Ming.

Společnost Huawei čelí obavám, že čínská vláda by mohla její telekomunikační zařízení využívat ke špionáži. "Pomluvy, diskriminace, nátlak či spekulace ničemu neprospějí," uvedl podle listu Čang na adresu sílících bezpečnostních obav z čínských společností v Evropě. "Někdo se ze všech sil snaží vykonstruovat bezpečnostní kauzu kolem Huawei. Nemyslím si, že to má něco společného s bezpečností," dodal.

Huawei již kvůli obavám ohledně špionáže čelí restrikcím na některých západních trzích včetně Spojených států. Firma takovéto obavy opakovaně označuje za nepodložené. Před používáním softwaru a hardwaru společnosti Huawei varoval v prosinci i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Zatímco USA zakázaly používání výrobků Huawei úřadům, Nový Zéland, Austrálie či Japonsko firmě znemožnily přístup do chystaných 5G sítí. V Evropě již výhrady k působení Huawei projevily úřady v Británii, Belgii či v Norsku a varování zaznělo také od Evropské komise.

Polské úřady začátkem tohoto měsíce obvinily jednoho ze zaměstnanců firmy Huawei ze špionáže. Zdroje agentury Reuters pak minulý týden uvedly, že Polsko nejspíš firmě Huawei neumožní, aby se v zemi podílela na vybudování chystané sítě 5G.