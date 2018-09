Revoluční systém: zaměstnanci si sami navrhují plat

Start-up z Londýna, sázková firma Smarkets, dává svým zaměstnancům neobvyklou možnost volby: mohou si sami říct, jaký plat chtějí za svou práci pobírat. Celý systém funguje na společném konsensu všech zaměstnanců, přičemž výši platu každého zaměstnance ostatní znají. Informoval o tom server businessinsider.com.

"Není to tak skvělé, jak to zní," komentuje inovativní prvek generální ředitel firmy Jason Trost. "Je to šílený proces, ale funguje. Myslím si, že je nejférovější. Dává lidem oprávněný pocit, že mají větší kontrolu nad svou prací a nad svou pracovní pozicí."

Svou myšlenku implementoval do praxe před třemi lety, když zaměstnancům oznámil, aby si sami navrhli svůj plat. Ostatní kolegové pak hlasují o tom, zdali si daný člověk opravdu požadované peníze zaslouží. Plat každého zaměstnance je veřejně dostupný v rámci firemní wikipedie. Dvakrát do roka je pak každý zaměstnanec pozván k nadřízenému, aby společně prodiskutovali případné změny.

Kolega sice nemůže druhému jeho návrh platu vetovat, může se ho ale pokusit zablokovat, když se proti němu postaví v rámci společného hlasování. Pokud se mu tedy návrh mzdy nelíbí, může si to s kolegou v rámci společné diskuze, která vede k závěrečnému konsensu, vyříkat přímo.

Pro lepší pracovní prostředí

Angeline Mulet-Marquisová, jedna z pracovnic ve Smarkets, prozradila, že zavedení této nezvyklé politiky vzbudilo mezi zaměstnanci poměrně bouřlivé konverzace, v konečném důsledku to ale vedlo ke zlepšení pracovního prostředí. "Díky veřejným mzdám jsou vztahy mnohem zdravější. Je dobré vědět, kolik peněz každý vydělává, a tím pádem zjistit, že mezi námi nejsou tak velké rozdíly," řekla.

Styl "vyber si svůj plat" dodává lidem podle Trosta velkou flexibilitu. "Lidé se díky tomu stávají více lidskými. Pokud si třeba někdo potřebuje koupit byt a chce pár tisíc navíc... a pokud mu to pomůžete umožnit, tak je to krásný pocit," tvrdí.

Nejvíce je tento systém prospěšný pro lidi, kteří jsou ve své práci dobří, ale nevynikají už tolik při vyjednávání o platu, myslí si Trost. Zároveň přiznává, že i když systém dnes ve firmě funguje, tak jeho zavedení nebylo zpočátku přijímáno všemi kladně: "Být tak moc transparentní děsí každého. Lidé obecně nechtějí vědět, kolik jejich kolegové vydělávají, protože se bojí zjištění, že si nevydělávají tolik jako oni. A manažeři to také nechtějí vědět, protože se bojí, že by mohli ztratit kontrolu nad svým postavením."

Přesto si ale myslí, že tento systém je budoucnost a mohou se jím inspirovat i další menší firmy. "Pro lidstvo je důležité, aby neustále zlepšovalo tyhle sociální systémy. Nedělám to jen proto, že si myslím, že to je dobrý nápad. Chci, aby Smarkets šel příkladem," odůvodňuje své rozhodnutí. Závěrem však přiznává, že ve větších firmách by se tahle myšlenka zaváděla mnohem složitěji.