Roche prý chce koupit Spark Therapeutics za pět miliard dolarů

Švýcarská farmaceutická skupina Roche je blízko dohody o koupi americké biotechnologické firmy Spark Therapeutics. Napsal to list The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Cena by mohla činit téměř pět miliard USD (112,8 miliardy korun).

Dohoda by mohl být oznámena v pondělí. Zástupci obou firem odmítli zprávu komentovat.

Spark se zaměřuje na genovou terapii. V nabídce má potenciální produkty zaměřené na slepotu, hemofilii a neurogenerativní onemocnění. Při pátečním zavření trhu tržní kapitalizace firmy činila téměř dvě miliardy USD.