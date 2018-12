Ruský ministr: Společná organizace s OPEC je nepravděpodobná

Navázání těsnější spolupráce mezi Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) a dalšími producenty ropy není pravděpodobné. Řekl to ruský ministr energetiky Alexandr Novak. Důvodem je podle něj další byrokracie, kterou by si takový krok vyžádal, stejně jako riziko sankcí ze strany Spojených států.

OPEC a další přední producenti ropy v čele s Ruskem učinili na konci roku 2016 nebývalé rozhodnutí o koordinovaném snížení těžby, aby podpořili ceny ropy. Od té doby spolupracují při rozhodování o těžbě. OPEC a Rusko se na celosvětové produkci ropy podílejí více než 40 procenty.

Ruské ministerstvo energetiky uvedlo, že Rusko a Saúdská Arábie dospěly k obecné shodě, že současný formát OPEC+ by měl být ustanoven jako instituce a prodloužen do roku 2019 i déle. Cílem by bylo sledovat trh a přijmout společné kroky, pokud to bude potřeba. Novak ale takovou myšlenku zavrhl. Saúdská Arábie je největším producentem ropy v rámci OPEC, formát OPEC+ pak zahrnuje i další těžařské země mimo OPEC.

"Existuje shoda, že taková organizace nebude," řekl ruský ministr novinářům. Důvodem je, že by to přineslo dodatečné komplikace v oblasti financování, v rámci kartelu i ve vztahu s americkou stranou. "Myslím si, že (země) mimo OPEC nebudou souhlasit, protože nechtějí být zasaženy sankcemi."

V USA se již dlouho mluví o zákoně nazývaném NOPEC, který by umožnil Spojeným státům žalovat kartel OPEC za manipulaci s cenami ropy. Návrh je ale už dlouho netknutý a předchozí prezidenti naznačili, že by takový zákon v případě schválení vetovali. Současný prezident Donald Trump je ale hlasitým kritikem OPEC, obviňuje ho z vysokých cen ropy a tlačí na něj, aby zvýšil těžbu, upozornila agentura Reuters.

K budoucí spolupráci s kartelem OPEC Novak dodal, že to nebude organizace, ale jen určitý mechanismus spolupráce, v rámci kterého se země sejdou, budou jednat a přijmout určitá společná rozhodnutí.

Novak rovněž uvedl, že k velké proměnlivosti cen ropy v posledních dvou letech přispívá rostoucí ochranářství v obchodě, obchodní války a nepředvídatelnost kroků americké války. V tomto čtvrtletí ceny ropy klesly o více než třetinu, částečně kvůli růstu těžby v USA.