Saúdský fond zvažuje investici do konkurenta Tesly

Saúdskoarabský státní investiční fond PIF jedná o investici do firmy Lucid Motors, výrobce elektrických aut, který má ambice stát se konkurentem společnosti Tesla. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Ředitel Tesly Elon Musk přitom nedávno uvedl, že saúdský fond by mu mohl pomoci financovat stažení akcií Tesly z burzy v objemu zhruba 72 miliardy dolarů (1,6 bilionu korun).

Jednání mezi PIF a soukromou Lucid Motors zdůrazňuje zájem fondu investovat do výroby elektrických aut, aby tak rozšířil investiční portfolio království bohatého na ropu. Zdroje však upozorňují, že jednání ještě nemusí skončit dohodou.

Případná dohoda s Lucid Motors by byla více v souladu s omezenými zdroji PIF. Přestože fond má k dispozici 250 miliard dolarů, učinil již významné závazky k investicím do dalších technologických firem, včetně dohody investovat 45 miliard dolarů do velkého technologického fondu vedeného japonskou SoftBank.

PIF a Lucid Motors sestavily seznam podmínek, podle kterých by mohl PIF investovat do automobilky více než jednu miliardu USD a získat většinový podíl. Počáteční investice však má být 500 milionů USD a následná hotovostní injekce by přišla ve dvou fázích, které se odvíjejí od toho, kdy Lucid Motors splní stanovené výrobní cíle.

Musk před dvěma týdny uvedl, že zvažuje stažení akcií Tesly z burzy a že věří, že PIF mu k tomu poskytne nutné finance. PIF letos v Tesle získal téměř pětiprocentní podíl, akcie koupil na trhu. Fond se k dohodě s Muskem zatím nevyjádřil.

Společnost Lucid Motors byla založena v roce 2007 původně pod názvem Atieva. Jejími zakladateli jsou bývalý viceprezident a člen správní rady Tesly Bernard Tse a bývalý manažer firem Oracle a Redback Networks Sam Weng. Firma získala podporu od čínských investorů, jsou mezi nimi státní automobilka BAIC a technologický podnikatel Ťia Jüe-tching. Dalšími podporovateli jsou fondy rizikového kapitálu jako Venrock, Mitsui & Co a Tsing Capital.

Lucid Motors zatím žádné auto neprodala. V roce 2016 představila prototyp svého modelu Lucid Air, luxusního sedanu v ceně sto tisíc dolarů, a doufá, že ho začne vyrábět v Arizoně koncem letošního roku. Zatím není jasné, kdy bude auto k dispozici, firma již ale přijímá od spotřebitelů vratnou zálohu 2500 dolarů.