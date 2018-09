Šéf Alibaby bere zpět slib o vytvoření milionu pracovních míst v USA

Šéf čínského internetového obchodu Alibaba bere zpět slib, že ve Spojených státech vytvoří milion pracovních míst. Podle Jacka Ma jeho splnění neumožňují nynější napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Ma, jehož americký prezident Donald Trump kdysi označil za jednoho z nejlepších podnikatelů na světě, to podle zpráv čínských médií řekl v rozhovoru s agenturou Nová Čína.

Ma přišel s plánem vytvořit v USA do pěti let milion pracovních míst na setkání s Trumpem záhy po jeho nástupu do úřadu v lednu 2017. Díky expanzi Alibaby na americký trh měli američtí maloobchodníci a zemědělci získat možnost prodávat své výrobky a výpěstky jejím prostřednictvím asijským spotřebitelům.

Nyní se ale situace kvůli probíhající čínsko-americké obchodní válce změnila. "Není cesty, jak ten slib splnit," řekl Ma. Obchod podle něj není zbraň a neměl by vyvolávat války, ale být "hybnou silou míru". Šéf Alibaby uvedl již na úterní konferenci s investory, že obchodní třenice mezi Spojenými státy a Čínou mohou trvat dvě desetiletí a způsobí potíže všem zúčastněným stranám.

Ambiciózní plán Alibaby vyvolal pochybnosti hned, jak byl vyřčen. Tehdy se se sliby, že vytvoří v USA nová pracovní místa, nebo alespoň žádná nepřenesou do ciziny, předháněla řada šéfů amerických koncernů ze strachu, že si je Trump vezme na mušku v některém ze svých tweetů. V případě Alibaby, přestože jde o největší čínský internetový obchod, kritici pochybovali, že by firma vůbec byla schopná zorganizovat prodej amerických výrobků do Číny v tak velkém rozsahu.

Ma již nebude mít příležitost prokázat opak. Mimo jiné i proto, že do roka odstoupí z funkce předsedy správní rady a předá otěže ve firmě současnému generálnímu řediteli, kterým je Daniel Zhang.

Vztahy mezi Pekingem a Washingtonem se prudce zhoršily, když americký prezident vytáhl do boje proti čínskému obchodnímu přebytku se Spojenými státy a údajným krádežím duševního vlastnictví amerických podniků v Číně. USA zatížily cly velkou část dovozu čínského zboží do USA a hrozí dalšími cly, ve výsledku by se tak nové odvody mohly vztahovat na veškerý čínský dovoz do Spojených států. Čína zavádí reciproční opatření.