Soukromé investice v Africe? Unie je chce výrazně podpořit

Nová iniciativa pro Afriku, kterou ve středu v Evropském parlamentu oznámil předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker, se v daleko větší míře než předchozí plány spolupráce soustředí na podporu soukromých investic. Informoval o tom místopředseda komise pro zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen.

Rozsáhlý plán, pojmenovaný v dokumentech komise jako Aliance mezi Evropou a Afrikou pro udržitelné investice a zaměstnanost, by měl v příštích pěti letech dát v Africe vzniknout až deseti milionům pracovních míst.

Podobně jako v takzvaném Junckerově investičním plánu, kterým se komise snažila v minulých letech rozhýbat ekonomiku samotné EU, by také v Africe kombinace grantů, úvěrů a záruk zásadním způsobem snížila rizika pro soukromé investiční projekty.

"Asi 40 procent soukromých zahraničních investic v Africe je evropských. Takže už nyní je tam mnoho soukromých firem. Ale my to chceme ještě výrazně zvýšit, africké země mají obrovský potenciál," upozornil Katainen.

Evropská unie už každý rok do Afriky v různých programech a sektorech investuje kolem dvaceti miliard eur (asi 510 miliard korun). Nyní půjde o to, dostat do Afriky právě soukromé peníze, které ale vyžadují, aby partnerská strana ještě účinněji řešila takové otázky, jako je boj s korupcí, vymahatelnost práva i lidská práva, upozornila šéfka diplomacie EU Federica Mogheriniová.

"Náš návrh je založený na diskusích, které jsme vedli na posledním summitu v Abidžanu mezi Africkou unií a EU," uvedla Mogheriniová. V hlavním městě Pobřeží slonoviny loni v listopadu obě strany uznaly, že prioritami pro obě strany jsou právě hospodářský rozvoj, tvorba pracovních míst a obchod.

Trh s velkým potenciálem

Snahy komise podle Mogheriniové vyžadují také trvalou podporu ze strany evropských zemí. "Když říkají, že Afrika musí být prioritou a chtějí po nás využít peníze z rozpočtu EU, měli by to dorovnat ze svých národních peněz," poznamenala s tím, že mnohé státy v tomto úsilí zatím příliš silné nejsou. Země EU, včetně České republiky, opakovaně zdůrazňují význam spolupráce s Afrikou také při řešení migrační krize a ochotu pomáhat přímo na místě tak, aby omezily proud ekonomických migrantů do Evropy.

Evropští podnikatelé už podle šéfky unijní diplomacie dávno vědí, že Afrika, vzdálená od Evropy jen 14 kilometrů přes Gibraltar, je obrovský trh s velkým potenciálem v mnoha oblastech. "Navrhujeme tak něco, co je v zájmu našem, jejich (byznysu) i našich afrických partnerů," podotkla Mogheriniová.

Součástí evropských snah je také podpora vzdělávání především africké mládeže, kterou spolu s tamními ženami dnes šéfka diplomacie evropského bloku označila za největší bohatství kontinentu.

Evropský plán proto kromě jiného počítá i s rozsáhlým programem studentských výměn. Do roku 2020 by programu Erasmus+ mohlo využít až 35 tisíc afrických studentů a akademických pracovníků, do roku 2027 pak dalších asi sedmdesát tisíc.

Mezi přínosy nového programu komise uvádí vytvoření přístupu k elektrické energii pro zhruba třicet milionů lidí i firem. Podpora rozvoje dopravní infrastruktury by měla být přínosem pro 24 milionů Afričanů.