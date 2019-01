Stříbro těží z přetrvávající obchodní války a oslabení dolaru

Nedostatek stříbra na světovém trhu by letos mohl přinést růst jeho ceny, přestože poptávka už několik let převyšuje produkci a na ceně se to zatím neprojevilo. S odkazem na analytiky to uvedla agentura Bloomberg. V prosinci cena vzrostla o 9,1 procenta, což byl největší měsíční nárůst za téměř dva roky. Nyní se cena pohybuje kolem 15,90 USD za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).

Stříbro, stejně jako jiné drahé kovy, těží z přetrvávající obchodní války, oslabení dolaru a očekávaného zvolnění tempa zvyšování úrokových sazeb v USA. Vyhlídky stříbra se zlepšují, přestože poptávka má letos již sedmým rokem po sobě převýšit produkci.

Cena stříbra by se podle analytiků mohla zvýšit na 17,50 dolaru za troyskou unci ze stávajících 15,87 USD. To by byl zhruba desetiprocentní nárůst. Robin Bhar z banky Société Générale předpokládá, že produkce letos dosáhne asi 26 tisíc tun, což je nejméně od roku 2013 a pod úrovní poptávky. Přitom důlní průmysl se vzhledem k ekonomické nejistotě vyhýbá novým projektům.

V posledních letech ale produkční deficit nestačil na to, aby vyvolal růst cen. Se stříbrem se obchoduje spíše jako s drahým, než s průmyslovým kovem, kde je cena zásadně ovlivněna rovnováhou nabídky a poptávky. Od roku 2012, kdy byl trh naposledy v přebytku, se cena stříbra snížila téměř o polovinu. V roce 2018, kdy podle Société Générale byl trh šestým rokem v produkčním deficitu, ceny v návaznosti na pokles cen zlata spadly o 8,5 procenta.

Průmysl se na spotřebě stříbra podílí asi 55 procenty, zatímco u zlata tento podíl činí deset procent. Vedle šperků a nádobí se stříbro používá například ve výrobě solárních článků, počítačových komponentů nebo v lékařství.

Přestože horší vyhlídky globální ekonomiky hovoří pro růst poptávky po drahých kovech, s poptávkou ze strany průmyslu je to přesně naopak. Tato nejistota pak vyvolává otázky ohledně stability cen stříbra.