Světová obchodní organizace potřebuje nutně reformu

Ministři obchodu a průmyslu skupiny velkých světových ekonomik G20 se shodují na "akutní potřebě" reformy Světové obchodní organizace (WTO). Vyplývá to z jejich společného prohlášení z páteční schůzky v argentinském hlavním městě. Závěrečné prohlášení ministrů G20 podle listu The New York Times (NYT) vyjadřuje tichý souhlas s názorem, že kritika WTO ze strany prezidenta USA Donalda Trumpa i americká cla zásadně oslabují mezinárodní obchodní systém.

"Je jasné, že se všichni shodujeme v tom, že je mimořádně důležité vypracovat takové návrhy, aby WTO mohla reagovat na současné problémy v oblasti obchodu", prohlásil argentinský ministr zahraničí Jorge Faurie na tiskové konferenci.

Německý náměstek ministra hospodářství Oliver Wittke řekl, že společné prohlášení vyslalo zásadní signál o významu posílení WTO, zejména v době 'Ameriky na prvním místě', což je heslo Trumpovy administrativy, a šíření globálního protekcionismu. Další kroky mají následovat po summitu G20 v Argentině na konci listopadu. Zúčastnit se ho má i prezident Trump, uvedla agentura Reuters.

Jak by měla reforma vypadat, je ale podle NYT záhadou. Spojené státy a Evropská unie souhlasí s tím, že WTO je nefunkční, neshodnou se ale v tom, co je třeba pro nápravu udělat. Organizace stará 23 let funguje na základě konsensu, což znamená, že každý z jeho 164 členů má právo veta a je téměř nemožné dosáhnout dohody na jakékoli změně pravidel.