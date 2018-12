Těžba ropy v Rusku klesla z říjnového rekordu

Těžba ropy v Rusku se v listopadu snížila na 11,37 milionu barelů denně z říjnových 11,41 milionů denně, což byl nový rekord od rozpadu Sovětského svazu. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ruské ministerstvo pro energetiku. Vývoj těžby v Rusku je v souladu s vývojem těžby Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), jejíž těžba podle průzkumu agentury Reuters v listopadu klesla z předchozího dvouletého maxima.

V tunách se těžba propadla na 46,532 milionu tun z 48,262 milionu tun v říjnu. Vývoz ropovody se meziměsíčně snížil o pět procent.

OPEC i další přední světoví těžaři ropy se obávají možného přebytku ropy na trhu, který má negativní vliv na ceny, a zvažují možnost omezení těžby. Tento týden cena severomořské ropy Brent klesla pod 59 dolarů za barel, v říjnu přitom stoupla až na 85 dolarů za barel.

Rusko je stále více přesvědčeno, že je potřeba snížit těžbu ve spolupráci s OPEC. Stále se však dohaduje s lídrem ropného kartelu, Saúdskou Arábií, o načasování a výši snížení těžby, řekly agentuře Reuters dva zdroje z odvětví. Členové OPEC a jejich spojenci, včetně Ruska, by měli rozhodnout o dalších krocích, které by dostaly ropný trh do rovnováhy, na zasedání ve Vídni, které se uskuteční 6. a 7. prosince.

Podrobnější údaje ministerstva ukázaly, že těžba Rosněfti, která je největší veřejně obchodovanou ropnou firmou na světě podle produkce, se v listopadu proti předchozímu měsíci zvýšila o 0,1 procenta. Tempo růstu však zpomalilo z předchozích 0,5 procenta. Těžba Lukoilu klesla o 0,9 procenta a firmy Gazpromněfť o 4,7 procenta. Produkce společnosti Surgutněftěgaz zůstala beze změny.