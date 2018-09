Třenice mezi USA a Čínou mohou trvat dvě desetiletí

Peking zavede 24. září nová cla na americké zboží, jehož roční dovoz do Číny dosahuje hodnoty zhruba 60 miliard dolarů (1,3 bilionu korun). Oznámilo to čínské... více

Hliník a ocel

USA jsou ochotny udělit Indii výjimku z cel, píše tisk

Spojené státy jsou ochotny udělit Indii podmíněnou výjimku z vyšších cel na dovoz hliníku a oceli. S odvoláním na své zdroje to uvedla indická televize ET NOW. více