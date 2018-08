Triko se sovětskými znaky? V Americe je z toho humbuk

Kontroverze na sociálních sítích vyvolal počin amerického řetězce Walmart, který dal do prodeje trička se sovětskou symbolikou: srpem a kladivem a nápisem CCCP, což v azbuce znamá zkratku SSSR pro Svaz sovětských socialistických republik. Za 19,99 dolaru (asi 438 Kč). "Se svastikou nemáte?" ptají se diskutující. Obchod podle nich nahrává Kremlu a propaguje symboly státu, který má na svědomí vraždy a utrpení milionů lidí.

"Symboly masových vražd, dostupné za snížené ceny. Díky Walmarte," ironicky poznamenala na Twitteru americká publicistka Anne Applebaumová, svého času oceněná Pulitzerovou cenou za knihu "Gulag. Historie" o sovětských vězeňských táborech.

symbols of mass murder, available at cut-rate prices. thanks @Walmart https://t.co/kW0gmWjCMZ