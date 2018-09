Trump varoval, že má připravena cla na další čínské zboží

Americký prezident Donald Trump by mohl již brzy uvalit dříve ohlášená cla na čínské zboží, jehož roční dovoz do Spojených států dosahuje 200 miliard dolarů (4,4 bilionu korun). Trump dnes navíc upozornil, že má připravena i cla na další čínské zboží, jehož roční dovoz činí 267 miliard dolarů (téměř šest bilionů korun). Novými cly by tak mohl být zatížen prakticky veškerý dovoz z Číny do USA. Trump již v červenci upozornil, že je připraven takový krok učinit.



Ve Spojených státech ve čtvrtek skončilo období veřejných konzultací ohledně Trumova plánu uvalit 25procentní cla na čínský dovoz v roční hodnotě 200 miliard dolarů. Trump uvedl, že tato cla by mohla být zavedena "velmi brzy". Upozornil, že jeho postup bude do značné míry záviset na Číně.

Trumpova administrativa již v červenci zveřejnila seznam zboží, které by se mohlo stát terčem těchto cel. Seznam zahrnoval řadu produktů, včetně potravin, elektroniky, textilních výrobků, kovoproduktů či automobilových součástek.

Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow uvedl, že Trump o plánovaných clech na čínský dovoz v roční hodnotě 200 miliard dolarů rozhodne až poté, co jeho administrativa posoudí názory získané během konzultačního období.

Čína již ve čtvrtek oznámila, že má pro případ zavedení těchto cel připravena odvetná opatření. "Čína bude muset přijmout potřebná protiopatření, pokud americká strana bude ignorovat odpor drtivé většiny svých podniků a přijme nová celní opatření," prohlásil mluvčí čínského ministerstva obchodu Kao Feng.

Spojené státy zahájily obchodní válku s Čínou začátkem července zavedením 25procentních cel na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů. Od té doby se tato částka zvýšila na 50 miliard USD. Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků.

V loňském roce Spojené státy dovezly z Číny zboží v hodnotě přes 505 miliard dolarů, zatímco vývoz z USA do Číny činil jen necelých 130 miliard dolarů. Spojené státy obviňují Čínu z krádeže duševního vlastnictví amerických firem a chtějí snížit svůj vysoký schodek obchodní bilance s touto druhou největší ekonomikou světa.