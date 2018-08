Trump: Velká obchodní dohoda s Mexikem může brzy přijít

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je nová velká obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Mexikem na dohled. Trump to napsal na svém twitterovém účtu. Ve Washingtonu se o tomto víkendu konají dvoustranná jednání o změnách v Severoamerické dohodě o volném obchodu (NAFTA), jejímž členem je kromě zmíněných zemí i Kanada.

"Naše vztahy s Mexikem se hodinu od hodiny utužují. Moc dobří lidé z bývalé i současné vlády, všichni úzce spolupracují... Velká obchodní dohoda s Mexikem může brzy přijít!" napsal Trump.

Our relationship with Mexico is getting closer by the hour. Some really good people within both the new and old government, and all working closely together....A big Trade Agreement with Mexico could be happening soon!