Tržby z prodeje hudby v USA loni stouply na desetileté maximum

Tržby z prodeje hudby ve Spojených státech v loňském roce stouply o 12 procent na desetileté maximum 9,8 miliardy dolarů (zhruba 221 miliard Kč), a to díky rostoucímu zájmu o streamovací služby. Vyplývá to podle listu Financial Times z údajů Americké asociace nahrávacího průmyslu (RIAA).

Tržby služeb pro streamování hudby, jako například Spotify, loni vzrostly o 30 procent na 7,4 miliardy dolarů. Na celkových příjmech z prodeje hudby se tak podílely zhruba třemi čtvrtinami.

Příjmy ze stahování hudebních alb či jednotlivých písniček se propadly o 26 procent na 1,04 miliardy dolarů a tržby z prodeje fyzických nosičů se snížily o 23 procent 1,15 miliardy dolarů.

Tržby z prodeje hudebních kompaktních disků se loni propadly o 34 procent na 698 milionů dolarů. Poprvé od roku 1986 se tak dostaly pod hranici jedné miliardy dolarů. Nárůst naopak zaznamenaly tržby z prodeje vinylových desek, které stouply o osm procent na 419 milionů dolarů a dosáhly nejvyšší úrovně od roku 1988, vyplývá z údajů RIAA.

Spojené státy jsou největším hudebním trhem na světě. Hranici deseti miliard dolarů však tržby z prodeje hudby v USA překročily naposledy v roce 2007.