Úplně jiná IKEA. Chystá supermarket bez parkoviště

Nábytkářká firma IKEA možná postaví na vídeňské Mariahilfer Strasse své - v Evropě unikátní - obchodní centrum. Obchod s nábytkem bude totiž dostupný pouze pro pěší a cyklisty.

IKEA už svůj záměr postavit obchodní centrum bez parkoviště a skladu oznámila na svých internetový stránkách. Projekt je zatím ve fázi příprav a diskusí s vídeňskou radnicí, která je však záměru nakloněna.

A co vlastně jde? IKEA se rozhodla vyzkoušet něco, co se na první pohled zdá nesmyslné. Málokdo si totiž dovede představit, že by se právě obří obchod s nábytkem mohl obejít bez parkování pro automobily. Jenže firma je přesvědčena o tom, že tenhle stereotyp - ustálený mezi jejími zákazníky - překoná.

"Budeme vystavovat a nabízet kompletní sortiment jako v našich dalších prodejnách. Ale odnést si budou moci zákazníci jen takové zboží, které mohou naložit na kolo nebo převážet metrem," píše IKEA ke svému záměru. Autem se Mariahilfer Strasse, která je pěší zónou, totiž stejně nedostanou. A stejně tak nebude u supermarketu žádný sklad.

Zákazník si samozřejmě může vybrat i větší kusy nábytku a doplňků, místo vlastního odvozu mu ho ale doveze firma v krátkém čase ze skladu na okraji města. Nový supermarket na pěší zóně u nádraží Westbahnhof by měl přitom vypadat úplně jinak než jiné provozovny řetězce IKEA. Návrh počítá s několikapatrovou budovou osázenou na balkonech zelení a stromy.

"Rádi bychom z našeho centra vytvořili nejen obchod s nábytkem, ale centrum celé čtvrti s veřejně přístupnými prostorami, kavárnami a restauracemi," tvrdí vedení IKEA. Pokud se údajně domluví s radnicí na všech povoleních, mohla by unikátní budova přivítat první návštěvníky v roce 2021.

I když projekt nábytkářského řetězce může někomu připadat především jako snaha o zviditelnění, podle některých odborníků se jedná o ryze pragmatický záměr. Rakouská metropole Vídeň totiž patří k těm evropským metropolím, kde už deset let za sebou ubývá vlastníků aut. Řada obyvatel Vídně prostě dospěla k závěru, že auto nepotřebují a pohybují se buď po svých, na kole nebo veřejnou dopravou. "Právě pro takové zákazníky je záměr firmy IKEA ideálním řešením," napsal například deník Der Standard. Nemusejí jezdit na periferii, mohou nakupovat přímo v centru, objemnější zboží si nechají dovézt. Na to, jak IKEA se svým supermarketem bez parkoviště uspěje, proto údajně čekají i další řetězce.

Podobné záměry přitom mohou většinou počítat i s podporou vídeňské radnice, která se v posledních letech snaží o maximální omezení automobilového provozu ve městě. Vídeň investovala miliony eur do nových cyklistických stezek, parkovišť pro kola i půjčoven kol. V roce 2015 navíc radní udělali z prakticky celé ulice Mariahilfer Strasse, nejznámější obchodní zóny ve městě, oblast bez aut. Některé obchody a restaurace v ulici dokonce zásobují své provozovny pomocí vozíků připojených za bicykly.