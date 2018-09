USA chtějí začít dodávat zkapalněný zemní plyn do Německa

Americké společnosti by mohly začít dodávat do Německa zkapalněný zemní plyn (LNG) nejpozději do čtyři let. V rozhovoru s německým listem Bild to uvedl náměstek amerického ministra energetiky Dan Brouillette. Dodávky z USA by mohly ohrozit pozici Ruska, které má nyní na dovozu plynu do Německa podíl kolem 60 procent.

"Zkapalněný zemní plyn z USA míří do Německa. Otázkou není zda, ale kdy," prohlásil Brouillette.

Americký prezident Donald Trump v červenci obvinil Německo, že je zajatcem Ruska kvůli své energetické závislosti, a vyzval k zastavení prací na plynovodu Nord Stream 2, jehož stavbu řídí Rusko.

Německo Trumpova slova odmítlo a uvedlo, že je otevřeno diverzifikaci svých energetických zdrojů. Sdělilo ale zároveň, že prodej bude záviset na ekonomických podmínkách.

Brouillette uznal, že americký LNG bude dražší. Dodal však, že vstup amerických dodavatelů na německý trh stanoví pro ruský Gazprom a další dodavatele cenový strop. Státní Gazprom vede konsorcium, které staví plynovod Nord Stream 2.

Americký velvyslanec Richard Grenell německému listu řekl, že kancléřka Angela Merkelová Trumpa osobně ujistila, že Německo chce nakupovat LNG ze Spojených států.

Debata o dovozu LNG do Německa se znovu rozhořela v uplynulých týdnech, protože provozovatelé i vláda projevili zájem o rozšíření svých dodávek plynu i mimo současné dodávky plynovody z Ruska, Norska a Nizozemska. Zájem o prodej LNG do Německa má i Katar.

Německé firmy zvažují výstavbu terminálu na LNG v Německu, protože poptávka po plynu v Evropě roste. Nizozemsko, které je jedním z důležitých dodavatelů do Německa, omezuje těžbu na gigantickém poli Groningen a do roku 2030 ji chce ukončit.