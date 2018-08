Venezuela po patnácti letech zmírní regulaci devizového trhu

Venezuelská vláda oznámila po patnácti letech zmírnění regulace devizového trhu. Ta podle expertů výrazně přispěla k hluboké ekonomické krizi, v níž se tato země už několik let nachází. Podle španělského deníku El País by nové opatření mohlo ulevit ekonomice, snížit kurz na černém trhu a zvýšit nabídku zboží v obchodech. Experti oslovení serverem BBC Mundo ale od nového opatření příliš změn nečekají, zatím totiž ani nejsou jasné detaily fungování nového systému.

Podle El País vláda opatřením dekriminalizuje prodej valut. Vláda ale bude nadále kontrolovat směnné kurzy a prodávat dolary podnikatelům za státní kurz. "Pořád nevíme absolutně nic, nakupujeme normálně, ale prodej ... Uvidíme zda nám dají nějaké informace," řekla opozičnímu deníku El Nacional pracovnice agentury Italcambio v Caracasu. Podle ní vláda uvolnila jen nákup.

Analytik Luis León se domnívá, že dekriminalizace obchodu s valutami katastrofickou ekonomickou situace země nevyřeší, ale může ulevit spotřebitelům. "Cena dolaru by se mohla trochu stabilizovat a každopádně by měla přestat růst. Hlavní ale je, že by se mohla rozšířit výroba a dovoz v soukromém sektoru," domnívá se León. Podle něj zůstane na trhu systém dvou kurzů, mezi nimiž už by ale neměla být taková propast.

Podle serveru BBC Mundo se dolar na černém trhu ve Venezuele nyní prodává za zhruba 20krát vyšší cenu, než je kurz stanovený státem. Cena na černém trhu, která lépe odráží nabídku a poptávku, přitom za poslední dva roky raketově vzrostla.

Přísnou regulaci devizového trhu zavedl předchozí venezuelský prezident Hugo Chávez a pokračuje v ní i Nicolás Maduro, který Cháveze vystřídal po jeho smrti v roce 2013. Devizový monopol vlády způsobil omezený přístup podnikatelů k dolarům, které tak museli obchodníci získávat na černém trhu, aby měli za co nakupovat zboží ze zahraničí. I proto je ve Venezuele nedostatek potravin a základního zboží.

Nové opatření vlády je součástí reforem, jimiž se Madurova vláda snaží čelit ekonomické krizi, za níž stojí podle kabinetu "špinavá válka zahraničních mocností a opozice". Maduro tento týdne nicméně přiznal, že modely zavedené jeho vládou v předchozích letech selhaly. K dosahu reforem, jejichž detaily ale nejsou veřejnosti povětšinou známé, jsou však zatím ekonomové skeptičtí.

Od 20. srpna by se měla změnit nominální hodnota bankovek, na nichž vláda "škrtne pět nul". Původně mělo opatření jen se třemi nulami začít platit už v červnu, ale představitelé bankovního průmyslu požádali o odložení termínu, protože nové bankovky a transakční systémy nebyly včas na tento krok připraveny. Venezuela má nyní nejvyšší míru inflace na světě, roční inflace podle opozice pohybuje blízko 14 tisíc procent.