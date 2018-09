VIDEO: Apple ukázal nový iPhone XS a novou verzi hodinek

Apple představil nové telefony iPhone a hodinky, které vycházejí z designu současných modelů. Je však mezi nimi i největší a doposud nejdražší model iPhonu. Nové přístroje dostaly název iPhone XS a XR, přičemž XS bude mít i větší verzi XS Max. Na prezentaci to oznámil marketingový ředitel Phil Schiller. Cena nových přístrojů bude od 799 dolarů (17 600 Kč) za XR po 1099 USD (24 200 Kč) za XS Max.

Apple CEO Tim Cook announces the iPhone Xs during #AppleEvent: "This is iPhone Xs. It is the most advanced iPhone we've ever created." https://t.co/R6SsFmvCwb pic.twitter.com/NnZiVfoos1