Zahraniční obchod Japonska je v deficitu již čtvrtý měsíc za sebou

Deficit japonského zahraničního obchodu se v lednu prohloubil ve srovnání se stejným obdobím loni o téměř polovinu na 1,4 bilionu JPY (286 miliard korun), což byl nejvyšší údaj od března 2014. Vývoz pak klesl nejvíce za dva roky. Přispěl k tomu zpomalující růst v Číně. Přebytek obchodu s USA však vzrostl. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo japonské ministerstvo financí.

Zahraniční obchod je v deficitu již čtvrtý měsíc za sebou. Slábnoucí obchod není vítanou zprávou, protože se očekává, že japonská ekonomika letos zpomalí kvůli zvýšení prodejní daně od října na deset procent z nynějších osmi procent. Analytici čekali deficit 1,01 bilionu JPY.

Vývoz klesl meziročně o 8,4 procenta, nejvíce od října 2016, na 5,6 bilionu jenů. Analytici počítali s propadem jen o 5,5 procenta. Pokles zaznamenala většina velkých kategorií produktů, od chemikálií po strojírenství, elektroniku a auta. Vývoz do Asie, která se na celkovém exportu Japonska podílí více než polovinou, se propadl o 13 procent, hlavně kvůli 17procentnímu snížení dodávek do Číny. Vývoz do EU poprvé za čtyři měsíce klesl, a to o 2,5 procenta.

Hodnota zboží a služeb dovozených do země se snížila o 0,6 procenta na sedm bilionů jenů. Analytici čekali pokles 2,8 procenta. Hodnota dovozu ropy prudce klesla, převážně kvůli nižší ceně.

Politicky citlivý přebytek obchodu s USA vzrostl o pět procent na 367,4 miliardy USD a vyšší byl poprvé za sedm měsíců. Vývoz stoupl o téměř sedm procent díky automobilům a zařízení pro výrobu elektřiny. To vyvolává obavy z možného zavedení cel na dovoz aut do USA. Automobily loni tvořily zhruba dvě třetiny přebytku japonského obchodu s USA. Dovoz amerického zboží se zvýšil o 7,7 procenta díky nákupu zkapalněného zemního plynu, uhlí a obilí.

Ekonom Capital Economics Marcel Thieliant se domnívá, že růst vývozu zůstane nadále slabý. Důvodem je hlavně zpomalení ekonomického růstu hlavních obchodních partnerů Japonska.

Na japonský obchod má negativní dopad také obchodní spor Washingtonu s Pekingem, který trvá několik měsíců a zpomalil celkový globální obchod. Japonská ekonomika je na vývozu silně závislá, upozornily agentury AP a Reuters.