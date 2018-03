Znak chudoby? Švýcaři dávají přednost nájmu před hypotékou

Bohaté Švýcarsko vede nejnovější žebříček zemí s nejvyšším podílem lidí bydlících v nájmu. V Česku a dalších postkomunistických státech se přitom nájemní bydlení často považuje za znak chudoby.

Podle aktuální studie amerického portálu RentCafe, zabývajícím se pronajímáním nemovitostí, platí nájem za byt či dům 56,6 procenta Švýcarů, což je nejvyšší podíl nájemníků ze všech 30 srovnávaných vyspělých zemích. Na dalších místech žebříčku států s největší oblibou bydlení v nájmu figurují Hongkong (49 procent nájemníků), Německo (48,1 procenta), Korea (44,8 procenta), Rakousko (44,3 procenta) a Velká Británie (36,5 procenta).

Ze studie navíc vyplývá, že ve většině nejbohatších států podíl nájemného bydlení v posledních osmi letech vzrostl. Například v Rakousku jde o takřka čtyřprocentní nárůst, v Německu o 2,7 procenta. Vůbec nejvíc nájemníků přibylo ve Velké Británii, kde se podíl lidí žijících v nájmu zvedl o 21 procent. Následuje Irsko s dvanáctiprocentním zvýšením.

Úplně opačný trend zaznamenávají statistici v Česku a dalších nových státech EU. Nejméně oblíbené je nájemní bydlení na Slovensku, kde ho využívá pouze 10,7 procenta. Zbytek žije ve vlastním. Do této kategorie však pochopitelně spadají lidé, kteří splácejí hypotéku.

