Světová banka zlepšila odhad letošního růstu ruské ekonomiky

Světová banka (SB) ve středu zlepšila odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 1,2 procenta, zatímco dosud počítala s jednoprocentním růstem. V příštích dvou letech pak očekává zrychlování růstu, ke kterému by měly přispět vyšší státní výdaje a uvolněnější měnová politika. Informovala o tom agentura Reuters.

Příští rok by se podle Světové banky měl hrubý domácí produkt (HDP) Ruska zvýšit o 1,6 procenta a v roce 2021 by měl růst zrychlit na 1,8 procenta. "Méně restriktivní měnová politika a zvýšené výdaje na státní projekty by měly podpořit růst," uvedl Renaud Seligmann, který je ve Světové bance oblastním šéfem pro Rusko.

Loni vykázala ruská ekonomika růst o 2,3 procenta. Za letošním zpomalením růstu stojí slabá investiční aktivita a rovněž stagnující spotřebitelská poptávka.

Ruská centrální banka by příští týden v pátek na svém zasedání mohla zvážit další snížení hlavní úrokové sazby, která v současnosti činí 6,5 procenta. Banka už tuto sazbu v letošním roce snížila čtyřikrát. Prostřednictvím redukce nákladů na půjčky se snaží podpořit hospodářský růst a inflaci.

Hlavní ekonom Světové banky pro Rusko Apurva Sanghi agentuře Reuters řekl, že k podpoře dlouhodobějšího růstu ekonomiky by Moskva měla mimo jiné omezit vliv státu na ekonomiku a zajistit větší prostor pro hospodářskou soutěž.