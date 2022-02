Světový gigant vyklidil prostor výrobku českého rodáka

Do kopce pomůže, z kopce přibrzdí, po kočičích hlavách i lesních cestách jede jako po hladkém asfaltu. Elektrokočárek e-Priam vyráběný společností CYBEX je v současné době jediným výrobkem svého druhu na světě. Německá společnost Bosch, která se ve spolupráci se švédským výrobcem dětského zboží Emmaljunga také v posledních letech věnovala vývoji kočárku s elektrickým pohonem, v loňském roce oznámila ukončení celé této divize. Společnost CYBEX, založená českým rodákem Martinem Pošem, tak získala světový monopol ve výrobě elektrických kočárků.

"Když jsme před šesti lety seděli nad prvními návrhy e-Priamu, ani ve snu by nás nenapadlo, že budeme v tomto segmentu jediní úspěšní. Technologie dokážou být dnešním rodičům nesmírně nápomocné, ale když se jedná o elektrokočárek, museli jsme nad ním přemýšlet jako nad luxusním elektromobilem - aby měl především do nejmenšího detailu vyladěné bezpečnostní systémy, ale zároveň byl praktický a zapadal do životního stylu náročných zákazníků. Což byla velká výzva," říká Martin Poš, zakladatel společnosti CYBEX a CEO nadnárodního holdingu Goodbaby International.

Inovativnímu řešení, které bylo zabudováno do vlajkového modelu Priam, předcházela dlouhá léta výzkumu a vývoje především chytrého systému senzorů. Výsledkem je perfektní zpracování, diskrétní integrace do podvozku i aplikace pro ovládání na dálku. Jedinečný počin inženýrů společnosti CYBEX byl představen v roce 2018 na největším evropském veletrhu dětského zboží Kind & Jugend v německém Kolíně nad Rýnem. O rok později již revoluční elektrokočárek e-Priam

putoval k prvním zákazníkům a nyní už je na trhu zcela nový, vylepšený model, který má mimo jiné i výše posazenou korbu pro větší komfort ze strany rodičů. Aktualizace se dočkala i chytrá aplikace, díky které lze nastavit například automatické houpání bez držení rukojeti.

Zatímco v jiných odvětvích začne průlomová řešení krátce po jejich debutu vyvíjet řada dalších firem, potenciál elektrokočárku doposud zvládl vytěžit pouze CYBEX. Přitom zpočátku společnost dokonce zvažovala spolupráci s výrobcem elektroniky Bosch, nakonec se ale pro vývoj rozhodla samostatně bez dalších partnerů. Podle magazínu Childhood Business právě toto rozhodnutí ruku v ruce s rychlostí vývoje a okamžitým uvedením na trh pomohlo značce CYBEX ovládnout segment elektrických kočárků, stvrdit svou pozici lídra inovací a oproti konkurenci toto zvládnout s relativně nižšími náklady, což v konečném důsledku vedlo Bosch k ukončení své divize v tomto odvětví.

Jak e-Priam funguje

Díky senzoru zabudovanému v madle rozpozná e-Priam tlak vyvíjený při výstupu vzhůru a spustí chytrý systém Smart Uphill Assist. Při jeho zapojení má rodič stejný pocit, jako když tlačí kočárek po rovném povrchu. Nezáleží přitom na váze dítěte či nákladu v košíku pod kočárkem. Obdobně funguje i systém Smart Downhill Assist, který při sestupu z kopce aktivuje systém brždění. Systém zároveň kočárek zastaví v případě, že při sestupu z kopce rodič rukojeť nedopatřením pustí. Nechybí ani systém na rozpoznávání složitého terénu, který pomáhá zvládnout kočičí hlavy, travnatý terén, sníh či polní cestu.

Chytré systémy může rodič kdykoliv deaktivovat či reaktivovat stisknutím tlačítka. Baterie kočárku e-Priam je navržena tak, aby vydržela 2 - 3 dny při maximální náloži 23 kg. Dobíjení je možné zapojením do standardní zásuvky a trvá přibližně 3,5 hodiny. Indikátor na zadní ose kočárku, ve které je baterie zabudovaná, přehledně ukazuje, kolik energie v baterii zbývá. Pro ještě lepší uživatelský zážitek byla vyvinuta aplikace e-PRIAM, která je ke stažení pro iOS i Android. Pomocí aplikace lze například aktivovat funkci houpání ve třech různých intenzitách, či zvolit míru podpory chytrých asistentů.

Praktický e-Priam lze otestovat ve vlajkové prodejně CYBEX v pražské Široké ulici 15 a je také v prodeji u všech autorizovaných prodejců CYBEX v ČR. Díky vyměnitelným potahům a různým barevným provedením podvozku lze vytvořit bezmála stovku módních kombinací pro každou příležitost. Kočárky společnosti CYBEX si oblíbily světové celebrity jako Keira Knightly, Katy Perry či Gwen Stefani, v elektronickém e-Priamu u nás vozí své děti například celá moderátorská trojka Veronika Arichteva, Nikol Leitgeb a Martina Pártlová.