Tatra dodá vozidla pro izraelské hasiče.

Kopřivnická Tatra Trucks dodává svá vozidla do zemí na všech kontinentech. Její nejnovější významnou zakázkou je dodávka dvanácti hasičských vozů do Izraele. Předání vozidel by mělo proběhnout na přelomu roku 2019 a 2020.

Na konci dubna společnost Tatra Trucks získala od organizace IFARA (Israeli Firefighting And Rescue Authority) zakázku na dodávku celkem dvanácti hasičských speciálů. Jedná se o osm kusů cisternových stříkaček CAS 30 na podvozku Tatra Phoenix 4x4 a čtyři vozidla stejné modelové řady v provedení 6x6 určená pro převoz hasičských kontejnerů.

"Dodávka hasičských speciálů do Izraele je pro naši společnost významnou událostí, jelikož je historicky první dodávkou našich vozidel pro tamní záchranné složky," řekl o zakázce Petr Rusek, předseda představenstva společnosti Tatra Trucks.

Předání hasičských vozidel izraelskému zákazníkovi proběhne na konci tohoto a začátkem příštího roku. Zakázka má hodnotu řádově 100 milionů korun a její součástí je i školení izraelských hasičů na obsluhu vozidel i hasičských nástaveb, které proběhne v Izraeli.

Vozidla CAS 30 Tatra Phoenix 4x4 budou vybavena motory o výkonu 300 kW a plně automatickou převodovkou Allison. Výrobcem speciálních hasičských nástaveb je společnost THT Polička, tradiční partner kopřivnické automobilky v této oblasti. Cisterny budou mít kapacitu 3 tisíce litrů vody a 300 litrů pěnidla.

Kvůli náročným podmínkám, ve kterých budou v Izraeli nasazovány, budou vozy opatřeny ochranou důležité elektroinstalace a vzduchotechniky proti prohoření a rovněž systémem vodních trysek na podvozku. Vozy pro přepravu kontejnerů Tatra Phoenix 6x6 dostanou stejný motor a automatizovanou převodovku ZF Traxon.

Dodávkou dvanácti hasičských vozů by spolupráce kopřivnické firmy s izraelskými hasiči nemusela skončit. IFARA totiž do budoucna plánuje systémovou obměnu vozového parku, což by mohlo znamenat dodávky až desítek vozů ročně, na kterých by se Tatra Trucks ráda podílela.

Hasičské speciály pro Izrael nepředstavují jedinou významnou zahraniční zakázku Tatra Trucks z poslední doby. Od začátku roku kopřivnická automobilka získala objednávky na desítky vozidel a další jsou v jednáních. Příkladem je kontrakt na 56 podvozků pro vojenské aplikace do Brazílie, která patří k tradičním odběratelům.

Dalším významným trhem, kde Tatra Trucks se svými vozidly letos uspěla, je Turecko. Zakázka na 29 podvozků Tatra Force 8x8 pro tamní armádu je první vlaštovkou, o dalším rozšíření dodávek se jedná.

Automobilka Tatra Trucks je prostřednictvím jednoho ze spolumajitelů majetkově propojena s průmyslovou skupinou Czechoslovak Group, s níž na řadě projektů spolupracuje.