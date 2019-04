Temelín testoval nové kontejnery na použité palivo.

Jaderná elektrárna Temelín testovala nový kontejner od firmy Škoda JS na použité palivo. Zkoušky trvaly pět dní. Energetici zkoušeli hlavní práce při zaplnění a odvozu kontejneru z reaktorového sálu do skladu použitého paliva. Místo reálného paliva použili maketu. Použité palivo chtějí poprvé do nového kontejneru dát během odstávky druhého bloku, která začne ve druhé polovině června. První temelínský blok je plánovaně odstaven od 1. března, znovu vyrábět by měl od konce dubna. V pondělí to řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Do roku 2035 dodá Škoda elektrárně 60 kontejnerů.

Energetici navázali na předchozí testy, které prováděli ve skladu použitého paliva. "Kontejner jsme převzali v závěru roku. Nejprve jsme s prázdným kontejnerem zkoušeli transporty do skladu, odbavení v hlavním výrobním bloku a manipulace ve skladu," uvedl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Smlouvu s plzeňskou firmou Škoda JS uzavřel ČEZ v roce 2015. Do roku 2035 firma Temelínu dodá 60 kontejnerů. "Ročně to bude od dvou do šesti kusů, podle aktuálních potřeb Temelína," řekl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek. ČEZ již dříve uvedl, že hodnota zakázky je ročně v řádech desítek až stovek milionů Kč.

Energetici si teď při odstávce 1. bloku zkusili práce na reaktorovém sále, hlavně zavezení paliva do kontejneru. Místo reálného paliva použili imitátor. Ten postupně umístili na každou z 19 pozic uvnitř kontejneru. "Ověřili jsme si činnosti, které jindy než během odstávky ověřit nemůžeme. Vedle zavezení paliva je to například odvodnění, vysoušení kontejneru nebo montáž vík," uvedl Kruml. Jen vysoušení zabere téměř celý den.

Těleso kontejneru tvoří ocelový válec s vnějším průměrem 2,3 metru, vysoký 5,6 metru. Prázdný váží téměř 105 tun, s palivem téměř 119 tun. Stěna je tlustá 41 centimetrů. Palivo může být v kontejneru až 60 let.

Škoda JS vyrábí tyto kontejnery od roku 1995. Dosud jich dodala přes 400, a to do jaderných elektráren a zařízení v ČR, Německu, USA, Švýcarsku, Litvě a Bulharsku. Od roku 2021 bude dodávat kontejnery i pro jadernou elektrárnu Dukovany. Škoda JS jich vyrobí 35 kusů do roku 2031.

První temelínský blok nevyrábí od 1. března. Energetici už z reaktoru vyvezli palivo. "Pokračují kontroly turbíny, bezpečnostních systémů a dalších zařízení v jaderné i nejaderné části," řekl Sviták. Blok by měl začít opět vyrábět elektřinu koncem dubna.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, kryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 TWh elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 3,9 TWh elektřiny.