Tesco opět rozdělilo pět milionů korun dobročinným projektům

Zážitkové akce pro nemocné děti, interaktivní vybavení škol a školek, herní prostory v dětských domovech, vzdělávací kurzy, hippoterapie, speciální pomůcky pro seniory, podpora lokálních tradic - to je jen malý výčet příkladů výjimečných projektů, které se přihlásily do 6. kola programu a nyní si mezi sebe rozdělí částku přes 5 milionů korun.

Unikátní grantový program Nadačního fondu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme" podporuje od roku 2016 veřejně prospěšné projekty neziskových a příspěvkových organizací po celé České republice. Program cílí především na malé projekty, které se zasazují o pozitivní změnu okolního prostředí.

Do 6. kola programu se přihlásilo celkem 565 projektů. Na základě hodnocení odborného garanta Nadace rozvoje občanské společnosti postoupilo do zákaznického hlasování 270 nejlepších z nich. Ty soutěžily o přízeň zákazníků v 90 regionech v rámci celé republiky. V období od 17. června do 14. července 2019 měli pak zákazníci možnost rozhodnout, kdo obdrží granty ve výši 30 000 korun, 16 000 korun a 10 000 korun. Nominované organizace využívaly v průběhu hlasování možnost prezentovat své aktivity přímo na obchodech a zákazníkům. Dokázaly tak lépe přiblížit svou činnost a představit svůj projekt. Žeton pro jeden z nominovaných projektů vhodilo neskutečných 3 257 412 zákazníků v ČR. Absolutním vítězem se stala organizace AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, která získala 61 352 hlasů.



Za 6 kol program dosáhl skvělých výsledků, a to především díky enormnímu zájmu místních neziskových organizací a úžasné podpoře zákazníků i zaměstnanců společnosti Tesco. "Bylo darováno více než 23 milionů korun na realizaci 1080 dobročinných projektů z celkových 3441 přihlášených organizací. Do hlasování se zapojilo neuvěřitelných 20,7 milionů zákazníků, kteří rozhodli o podpoře jejich oblíbených projektů. Naši zákazníci nejvíce ocenily projekty zaměřené na děti, zdravotně znevýhodněné, rodiny nebo sociálně slabší obyvatele či seniory," říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku.

Finanční podporou ale spolupráce Tesca s neziskovými organizacemi nekončí. "Chceme být neziskovým organizacím i nadále nápomocní a podpořit jejich vzdělávání a zvýšit tak šance na úspěch v dalších grantových výzvách. Proto spustíme na podzim tohoto roku novou formu online vzdělávání z oblasti fundraisingu," doplňuje Patrik Dojčinovič.

Úspěšný program pokračuje i nadále, aktuální výsledky naleznete na stránkách https://itesco.cz/pomahame/ kde se i dozvíte, kdy a jak můžete přihlásit další projekty do již 7. kola, které bude startovat na podzim tohoto roku. Nezmeškejte jedinečnou příležitost zlepšit vaše okolí nebo prostřednictvím hlasovacích žetonů podpořit projekty, které chcete, aby byly realizovány v místě vašeho bydliště.