Trhu s videohrami se bude letos dařit. Stoupne o deset procent

Celosvětové tržby videoherního průmyslu se v letošním roce zvýší o téměř deset procent na 152,1 miliardy dolarů (3,5 bilionu korun) a v růstu budou pokračovat také v následujících letech. V roce 2022 by tak měly dosáhnout 196 miliard dolarů. Předpověděla to analytická společnost Newzoo.

Největším segmentem trhu jsou podle Newzoo hry pro chytré telefony a počítačové tablety, které by se na letošních tržbách měly podílet 45 procenty. Podíl her pro konzole by měl činit 32 procent a podíl her pro osobní počítače 23 procent.

Společnost Newzoo rovněž předpověděla, že Spojené státy letos poprvé od roku 2015 vystřídají Čínu na postu největšího světového trhu s videohrami. Přispěla k tomu zejména skutečnost, že Čína loni po zhruba devět měsíců nevydávala žádná povolení pro nové hry. Šéf firmy Newzoo Peter Warman se nicméně podle agentury Reuters domnívá, že ústup čínského trhu na druhou pozici je pouze přechodný.