Triky nebankovních společností: Nesedněte jim na lep

Nenechte se zlákat na nebankovní půjčky bez registru. Balancují na hraně zákona a mohou napáchat mnoho škod, jejichž následky budete pociťovat ještě dlouho poté. Povíme vám, jaké triky nejčastěji používají.

Půjčka ihned a na ruku zní lákavě, zejména když se člověk nachází ve finanční tísni. Bohužel vás

vidina rychlých peněz může rychle dostat do dluhové pasti. Tyto úvěry totiž nabízejí zejména nebankovní společnosti, které až tak do peněžní historie klienta nenahlíží. I proto nebankovní půjčky bez registru vykrývají vyšší riziko nesplacení pohledávek různými triky. Seznamte se s těmi nejčastějšími.

1. Půjčky nechráněné Zákonem o spotřebitelském úvěru

Je to už pár let, co v České republice platí Zákon o spotřebitelském úvěru. A jenom díky němu zmizelo z trhu více než 57 000 subjektů nabízející různé nekalé půjčky. S licencí pro nebankovní půjčky jich zůstalo něco přes 80 a jsou pod kontrolou České národní banky. I přesto existují cesty, jak tento zákon jednoduše obejít.

První z nich jsou nízké půjčky. Zákon o spotřebitelském úvěru se totiž vztahuje pouze na půjčky od 5 000 Kč výše. V případě vyšších sum se částka jednoduše rozdělí na několik půjček. Najednou čerpáte 3 půjčky po 5 000 Kč místo jedné na 15 000 Kč.

V případě vyšších sum se částka jednoduše rozdělí na několik půjček. Najednou čerpáte 3 půjčky po 5 000 Kč místo jedné na 15 000 Kč. Druhou, ač méně častou, je nabídka podnikatelského úvěru . Poskytovatel půjčky vás přesvědčí, abyste si založili živnost, a díky tomu vám nabídne "levnější úrok” nebo "výhodnější podmínky”. Obvykle je tato cesta rizikovější a hůř se od smlouvy ustupuje, protože na podnikatelskou půjčku se Zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje.

. Poskytovatel půjčky vás přesvědčí, abyste si založili živnost, a díky tomu vám nabídne "levnější úrok” nebo "výhodnější podmínky”. Obvykle je tato cesta rizikovější a hůř se od smlouvy ustupuje, protože na podnikatelskou půjčku se Zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje.

TIP

Živnost si jen kvůli nebankovní půjčce určitě nikdy nezakládejte, raději kontaktujte svou banku. Ta vám jistě ráda pomůže. Poradenství totiž u bank patří k základní nabídce služeb, na rozdíl od nebankovních subjektů, které ho častokrát nenabízejí vůbec.

2. Zástavy, vysoké ručení a poplatky předem

Už jsme zmínili, že nebankovní půjčka vykrývá riziko nesplácení jinými způsoby než odmítnutím rizikových klientů.

Činí tak například v podobě zástav nemovitostí či nutností zaplatit vysoký poplatek ještě před získáním samotného úvěru.

3. Nevýhodné podmínky

U nebankovních půjček musíte být velice obezřetní a číst i poznámky pod čarou. Právě zde lehce natrefíte na nesmyslně předražený ceník za zákaznický servis v podobě zpoplatněných hovorů na kontaktní linku či vysoké poplatky nejenom za zpoždění plateb, ale i za předčasné splacení půjčky či za změnu termínu splátky.

Flexibilita se zkrátka u nebankovních subjektů moc nenosí. Jednají rychle, když vás chtějí získat, pak však jejich ochota vyjít klientovi vstříc většinou prudce klesá.

TIP

Zjistěte, jak má fér smlouva o půjčce vypadat.

4. Nevýhodné úroky a vysoké RPSN

Na první pohled se může zdát úrok u nebankovní půjčky fakt nízký. A pak přijde jedno velké ALE. Avizovaný úrok nemá roční úrokovou sazbu, ale třeba měsíční.

Hlídejte si proto písmena za %, taková měsíční úroková sazba má zkratku p. m. (per mensem/ měsíčně), roční p. a. (per annum/ročně). Takže Pokud není 5% úroková sazba roční, nýbrž měsíční, za rok na úrocích zaplatíte 60 %.

TIP

Že je půjčka nevýhodná, lehce zjistíte podle ukazatele RPSN (roční procentní sazba nákladů). Čím vyšší, tím méně výhodný úvěr pro vás. Podle zákona musí být RPSN uvedeno ve smlouvě o půjčce, pokud ho tam nenajdete, nejedná se o fér půjčku.