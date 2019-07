Trump: Pokud se chce facebook stát bankou, musí zažádat o novou licenci

Americký prezident Donald Trump na twitteru kritizoval kryptoměny, včetně bitcoinu i digitální měny nazvané libra, kterou se chystá zavést Facebook. Naznačil také, že pokud Facebook a jiné firmy chtějí vydávat vlastní měnu, měly by požádat o bankovní licenci a podléhat bankovní regulaci. Facebook a jeho chystanou kryptoměnu tento týden kritizovali také šéfové americké centrální banky (Fed) Jerome Powell a šéf britské centrální banky Mark Carney.

"Nejsem fanouškem bitcoinu ani jiných kryptoměn, které nejsou penězi a jejichž hodnota je vysoce nestabilní a vychází z ničeho," napsal Trump na twitteru. "Pokud se facebook a další firmy chtějí stát bankou, musejí si zažádat o novou bankovní licenci a stát se subjektem všech bankovních regulací, stejně jako další banky, národní i zahraniční," dodal.

Facebook v červnu oznámil, že v roce 2020 zavede vlastní kryptoměnu. Spolu s 28 partnery, mezi kterými jsou Mastercard, PayPal Holdings či Uber Technologies, vytvoří asociaci Libra, která by měla stejnojmennou kryptoměnu také spravovat. Součástí skupiny Libra v současnosti není žádná banka.

"Ve Spojených státech máme jen jednu skutečnou měnu, je silnější než kdykoli jindy, je hodnověrná a spolehlivá. Je to zdaleka nejdominantnější měna kdekoliv na světě, a tak to i zůstane. Nazývá se americký dolar!" napsal prezident v jednom ze série čtvrtečních tweetů.

Vlastní digitální měnu se chystá spustit finanční ústav JPMorgan Chase & Co, což je největší americká banka podle objemu aktiv, připomíná agentura Reuters.

Plán facebooku

Šéf americké centrální banky Jerome Powell tento týden zákonodárcům řekl, že plán Facebooku na vlastní digitální měnu by neměl pokračovat, dokud nebudou vyřešeny obavy ohledně soukromí a ochrany spotřebitelů, stejně jako otázka praní špinavých peněz a finanční stability. Fed podle něj zřídil pracovní skupinu, která bude projekt sledovat. Spolupracuje s centrálními bankami dalších zemí, z nichž několik také vyjádřilo obavy z projektu digitální měny facebooku.

Bitcoin, což je nejznámější digitální měna, byl vytvořen v roce 2008 jako alternativa k měnám kontrolovaným vládami a bankami. Obchodování s kryptoměnami ale není převážně pod kontrolou. Trh s kryptoměnami také čelí obviněním z praní špinavých peněz a financování terorismu.

Server CNBC také upozornil na dlouhodobě nestabilní vývoj ceny bitcoinu. Od čtvrtka se kurz bitcoinu vůči dolaru pohyboval podle údajů CoinDesk během 24 hodin mezi maximem 12 033,74 USD (273 400 korun) a minimem 11 142,79 USD (253 150 korun). Pokud by se takový vývoj uskutečnil u národních měn, byl by to vážný důvod k obavám.