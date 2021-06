Tržby rekordních 78 milionů. Další růst Shopsysu povede z pozice provozního ředitele Kapošváry

Česká společnost Shopsys realizující tvorbu e-shopů pro největší hráče na trhu zaznamenala v loňském fiskálním roce obrat ve výši 78 milionů korun. Rekordní suma pro firmu představuje meziroční nárůst o 44 %, historicky nejlepší je i ziskovost. V dalším roce plánuje atakovat stamilionovou hranici. Pomoci k tomu má nový provozní ředitel a programátoři, které Shopsys aktuálně nabírá po celém Česku i Slovensku.

E-commerce je nejen v České republice dlouhodobě rostoucím segmentem a více než rok trvající pandemie příznivým výsledkům Shopsysu nahrála. Nicméně firma je v dlouhodobém růstu již několik let a aktuální meziroční nárůst o 44 % není náhodný. Ve fiskálním roce 2018 zaznamenala obrat ve výši 30 milionů, o rok později se jednalo o 45 milionů. V kontextu s 54 miliony pro fiskální rok 2020 tak během posledních čtyř let společnost dosáhla více než dvouapůlnásobného obratu. Loňský rok zakončil Shopsys v černých číslech, předběžný zisk před zdaněním a úroky (EBIT) jsou necelé dva miliony.

"I přes fakt, že nám pandemie v určitých aspektech pomohla, hlavními zdroji růstu obratu v loňském roce byla realizace projektů, které jsme získali ještě před covidem," říká Matěj Kapošváry, čerstvě jmenovaný provozní ředitel společnosti Shopsys. Kapošváryho slova podtrhují nedávné akvizice nových klientů - například předních retailových hráčů jako Mountfield či Sconto nábytek, miliardového prodejce a výrobce elektro zboží EMOS či jedné z nejrychleji rostoucích českých technologických společností s globálním působením.

Další růst Shopsysu povede z pozice provozního ředitele Matěj Kapošváry, který v Shopsysu doposud působil na pozici marketingového a obchodního ředitele. "Za více než šest let, co s Matějem spolupracuji, jsem si mnohokrát ověřil, že má tah na bránu, dosahuje stanovených cílů a skvěle si rozumí s celým týmem. I proto jsem přesvědčen, že operativní řízení firmy svěřuji do správných rukou," komentuje Petr Svoboda, zakladatel Shopsysu. Ten se přesune více do vizionářské a strategické roviny a získá více prostoru na nové e-commerce projekty.

"V dalším roce chceme obratově atakovat hranici 100 milionů. Nejde nám však o maximalizaci tržeb za každou cenu. Je pro nás zásadní růst bez kompromisů v našich technologiích, postupech a zákaznické spokojenosti, pro jejichž vysokou úroveň jsme na trhu vyhledávaní," komentuje Kapošváry další plány, jak si udržet pozici jedničky na trhu, a dodává: "Máme skvělý tým, velmi šikovné lidi napříč celou firmou. Jsem přesvědčen, že se nám bude dařit nadále."

Pro podporu růstu bude Shopsys rozšiřovat své řady zaměstnanců, zejména na pozicích PHP/Symfony a React developerů. Aby se přizpůsobil změnám na trhu práce, zavedl Shopsys "work from anywhere" jako nový standard způsobu práce ve společnosti. Firma tak nabírá posily nejen na své pobočky v Ostravě, Pardubicích a Žilině, ale spolupracuje s programátory z celého Česka i Slovenska.