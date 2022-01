Umělá inteligence ve firmách: On-line konference o nástupu technologie, která změní vše

České firmy jsou na samotné špici Evropy, rozhodně co se umělé inteligence (AI) týče. V poslední zprávě Digital Economy and Society Index Evropské komise u nás využívá AI již 40 procent firem, což je nejvíce v celé EU. Ostatně podle zjištění IBM Institute for Business Value (IBV) představuje AI technologii, do které české firmy v příštích třech letech hodlají nejvíce investovat. Spolu s Internetem věcí tuto technologii zařadilo shodných 59 procent dotázaných manažerů českých firem mezi hlavní priority co se inovování jejich podnikání týče.

Mezitím nabírá nástup AI stále vyšší obrátky. Dle IBV se podíl firem ve střední a východní Evropě, které dosáhly pokročilého stadia nasazení nástrojů AI, od roku 2019 více než ztrojnásobil. A podle předpovědi společnosti IDC se od letošního roku do poloviny dekády investice do AI znásobí z 85 miliard na více než 204 miliardy dolarů v roce 2025 při složeném ročním tempu růstu (CAGR) bezmála 25 procent.

Společnost IBM proto uskutečnila on-line konferenci na téma přínosů AI pro firmy a průběhu i výhledu zavádění nové technologie ve firmách. V rámci akci se o svoje zkušenosti z praxe podělili zástupci firem a institucí. Konferenci je možné sledovat živě i ze záznamu zde.

Na akci vystoupí:

Anna Hoerová, viceprezidentka společnosti Vodafone ČR pro péči a prodej

Martin Kobza, člen představenstva České spořitelny odpovědný za IT a operations

Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika

Martin Švík, technologický ředitel IBM pro region střední a východní Evropy a IBM Client Engineering Center Leader

Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR

On-line konference se koná při příležitosti otevření centra IBM Client Engineering v Praze, jehož specializací bude právě AI a zpracování dat. IBM Client Engineering přináší unikátně ucelený přístup k vývoji a nasazování řešení pro firemní zákazníky, o které se starají týmy složené z profesionálů různých specializací, od manažerů s širokými zkušenostmi na poli agilního projektového řízení po špičkové odborníky na kybernetickou bezpečnost.