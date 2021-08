Unicorn Hatchery: vstupte do světa IT s praktickým know-how

Dovedete si představit, že byste nastoupili do nové práce a byli od prvního dne na home office? V největší české "továrně na software" je to možné. Například v rámci unikátního vzdělávacího programu Unicorn Hatchery, což je v podstatě taková IT akademie, která probíhá plně online.

Vítejte v Unicorn Hatchery, vzdělávacím programu pro IT vývojáře a systémové analytiky. "V Unicornu dnes pracuje více než 2400 lidí na 25 vývojových centrech v Evropě, přesto neustále nabíráme další kolegy. Zaškolování nových spolupracovníků je proto kontinuální a standardizovaný proces. Každé 2 měsíce (a někdy i častěji), startují 4 nové Hatcheries, tedy naše unikátní vzdělávací IT programy. Reagujeme tak na přirozenou fluktuaci, na personální požadavky jednotlivých pracovních týmů a poboček v regionech, ale i na obchodní úspěchy, které nám vytvářejí potřebu dalších talentů v nadcházejícím časovém horizontu," vysvětluje Miloš Dvořák, člen top managementu Unicornu zodpovědný za vzdělávání spolupracovníků.

Do Unicorn Hatchery nastupují zejména ti, kteří už za sebou v IT mají první zkušenosti. Uvítáme ale i ty, kteří chtějí teprve převést teoretické znalosti do praxe. Několikatýdenní program probíhá formou on-line prezentací, domácího samostudia a on-line konzultací. Studijní materiály jsou v angličtině, vysvětlující podcasty a konzultace probíhají v češtině, slovenštině nebo ukrajinštině (pro kolegy z tamních vývojových center). Zkušenost s on-line výukou Unicorn využívá nejen pro své spolupracovníky, ale také na vlastní vysoké škole Unicorn University, která jako první vysoká škola v ČR získala akreditaci na plně on-line studium. Studenti tak nemusejí neustále dojíždět do školy a studují odkudkoliv a celkově velmi flexibilně - od přijímacího řízení po závěrečné zkoušky. Díky tomu mohou využít ušetřený čas na vlastní studium.

V každém Hatchery programu je maximálně 15 nováčků, kteří již byli vybráni pro roli nebo systémového analytika. Jsou tedy již spolupracovníky Unicornu, přesto se budou prvních 5 nebo 6 týdnů převážně vzdělávat a zaučovat. Jejich prvním on-line kurzem je seznámení s firmou, dále už se kurzy liší podle předpokládané specializace. Po celou dobu kurzu jsou k dispozici lektoři, což jsou kolegové z jednotlivých vývojových týmů. Jejich úkolem je nejen vysvětlit téma, poradit a zodpovědět otázky, ale také vyhodnotit vlastnosti, dovednosti a v neposlední řadě třeba i povahu nových kolegů. To vše slouží ke konečnému rozhodnutí o umístění nováčků do konkrétních pracovních týmů. Při závěrečných prezentacích finálních výstupů jsou přítomni už i vedoucí těchto týmů, kteří se tak sami přesvědčí o tom, nakolik je nový spolupracovník připraven začít pracovat na reálných projektech," vysvětluje Miloš Dvořák.

Tím však vzdělávání zdaleka nekončí. Po několika měsících praxe na projektech se noví spolupracovníci vrátí do "on-line školy", kde je čeká ověření, co si zapamatovali z úvodních kurzů. Poté si doplňují nové znalosti a prohlubují vědomosti o tom, co již poznali na projektech. Na vzdělávání klademe velký důraz - je to naše dlouhodobá priorita. Proto se podobným způsobem se v Unicornu systematicky vzdělávají všichni spolupracovníci.

Je férové říct, že Hatchery je náročný program. Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že celý program Hatchery dokončí zhruba 2/3 nováčků. Na druhé straně se vždy snažíme uplatnit i ty účastníky, ve kterých vidíme potenciál a prozatím bylo školení vzhledem k jejich znalostem a zkušenostem příliš náročné. Část z těch, kteří Hatchery neabsolvují, tak najde v Unicornu uplatnění na jiných pozicích.

Pro ty, kteří nemají s IT žádné nebo jen malé zkušenosti, jsou k dispozici přípravné on-line vzdělávací materiály, po jejichž absolvování by zájemce měl být připraven naskočit do Hatchery a následně se stát se profesionálním ajťákem.