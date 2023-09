Unie odběratelů energií varuje: Krize se může opakovat

Unie odběratelů varuje před opakováním energetické krize z loňského roku. Zásobníky plynu jsou sice na 95 % naplněné, ale jejich kapacita stačí na zhruba třetinu celkové spotřeby České republiky. K tomu více než 50 % průmyslových podniků a firem stále kupuje elektřinu na SPOTovém trhu, tedy přímo na burze, kde se cena neustále mění. Tuzemští dodavatelé elektřiny se navíc zdráhají fixovat spotřebitelům ceny na delší období. Dlouhodobější řešení je podle zástupců Unie v tzv. komunitní energetice.

Praha 25. 9. 2023 - "Situace vyžaduje pozornost," říká předseda Unie odběratelů Ondřej Doležal a doplňuje: "Pokud se ceny vlivem chladnějšího počasí a rostoucí spotřeby opět vymknou kontrole, hrozí naší ekonomice problémy. Více jak 50 % odběratelů je na SPOTU a nebudou tak schopny reagovat na prudké zvýšení cen." Podle Doležala je aktuální problém v tom, že dodavatelé odmítají fixovat na delší období a odběratelé tak nejsou chráněni před skokovým zvýšením ceny. Společně s plánovaným ukončením cenových stropů od začátku příštího roku je to podle něj značné riziko. "Loňská krize neudeřila v plné síle pouze díky jedné z nejslabších zim za posledních mnoho desítek let a teplému počasí. Ale na to nelze spoléhat. Co když bude letošní zima v opačném extrému," ptá se Ondřej Doležal. Podle něj není možné, aby polovina české ekonomiky závisela na ceně elektřiny a plynu, která se stanovuje ze dne na den.

Řešením je komunitní energetika

Unie odběratelů proto vyjadřuje jasnou podporu tzv. komunitní energetice. "Na současném trhu jde o jediný typ projektů, které lidem umožňují aktivně se podílet na výstavbě a využití elektřiny v místech jejich života. To může pomoci stabilizovat trh a naplno rozvinout energetický potenciál jednotlivých regionů," doplňuje Ondřej Doležal s tím, že tyto projekty mají navíc potenciál nasměrovat aktuální nepřiměřené zisky energetických společností zpět do rukou lidí. Podle něj je však třeba si dát pozor. "Ceny fotovoltaických panelů jsou kvůli vysoké poptávce na svém trojnásobku. Jejich kvalita však značně kolísá. Vidíme, že energošmejdi přesunuli svou pozornost i do této oblasti a přibývá podvedených klientů. Proto doporučujeme vždy dodavatele fotovoltaiky prověřit a spolupracovat jen se spolehlivými dodavateli," vysvětluje Doležal s tím, že lidé by měli mít možnost budovat vlastní zdroje energie, a tím oslabit přílišnou závislost na velkých centrálních dodavatelích.