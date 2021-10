Úředníci WHO čelí rostoucí kritice expertů

Tvrdý postoj Světové zdravotnické organizace (WHO) vůči elektronickým cigaretám a zahřívanému tabáku je podle názoru předních světových odborníků na boj proti kouření "mylný a nevědecký". WHO totiž chápe klasické cigarety i jejich méně škodlivé alternativy jako jeden problém, nedělá mezi nimi rozdíly a doporučuje vůči nim tvrdou restrikci. Tím se podle expertů zbavuje možnosti, jak nabídnout kuřákům cestu k méně rizikovým cestám přijímání nikotinu.

V listopadu 2021 proběhne konference Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku, kde budou zástupci vlád většiny zemí světa diskutovat o dalších možnostech omezování kouření. Postoj vedení organizace vůči méně rizikovým alternativám kouření zůstává už mnoho let neměnný. To vyvolává rostoucí kritiku, na vedení WHO se nyní obrátilo 100 expertů z celého světa a požaduje změnu jejich postoje. Navrhují prosazovat tzv. "harm reduction", snižování škodlivosti.

"Signatáři dopisu žádají WHO, aby zohledňovali v přístupu k harm reduction v užívání tabáku jasné důkazy a nepublikovali emotivní a nepodložená prohlášení," shrnula pro Zdravotnický deník prof. Eva Králíková, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, která dopis sama podepsala. V něm se přímo uvádí, že klasické cigarety jsou zodpovědné za naprostou většinu úmrtí způsobených užíváním tabáku na celém světě. "Nikotinové produkty bez kouře nabízejí slibnou cestu ke snížení škod způsobených kouřením. Existují přesvědčivé důkazy, že výrobky bez kouře jsou mnohem méně škodlivé než cigarety a že mohou nahradit kouření jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni populace", píší v dopise vědci.

Nejde zdaleka o první případ, kdy se aparát WHO ocitá pod tvrdou kritikou odborné veřejnosti. V době, kdy začínala pandemie nemoci covid-19, byla reakce této organizace pomalá a opatrná. Důkazy o šíření nemoci byly zřejmé, stav pandemie vyhlásila WHO až 11. března 2020. Výtky vyslovila i komise, kterou za tímto účelem vytvořila sama Světová zdravotnická organizace. Jedním z důvodů může být i podezření, že WHO podléhá zájmům některých svých významných členů. V květnu 2020 oznámily Spojené státy, že zvažují zastavení financování této organizace. Důvodem měl být právě "znepokojující nedostatek nezávislosti", zejména na vlivu Pekingu.

I v otázce kouření čelila WHO výtkám, například když v roce 2016 uspořádala konferenci o kontrole tabáku v Turkmenistánu. Tato totalitní země čelí kritice Amnesty International, Human Rights Watch nebo Lékařů bez hranic za nedodržování lidských práv, bezpráví vůči oponentům režimu a také i za neexistující zdravotní péči. Tehdejší generální ředitelka WHO Margaret Chanová přesto předala prezidentovi Berdymuhamedovi ocenění WHO za boj proti tabáku. Berdymuhamedov zase ocenil státním vyznamenáním tehdejší ředitelku evropské kanceláře WHO Zsuzsannu Jakabovou.

Postoj WHO ke kouření, kriticky označovaný jako "quit or die" - "přestaň, nebo zemři", nepřipouští význam alternativních výrobků s prokazatelně sníženým rizikem. A právě to chtějí odborníci svým apelem změnit.