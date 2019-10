V britských e-shopech může přestat nakupovat většina Evropanů

V případě brexitu bez dohody by v e-shopech Spojeného království přestalo nakupovat sedmdesát procent Evropanů. Obávají se dodatečných cel, daní a administrativních poplatků. Vyplývá to z průzkumu kurýrní firmy DPD mezi 24 tisíci nakupujícími ve 21 zemích.

Na znění brexitové dohody se sice ve čtvrtek dohodli unijní a britští vyjednavači, odhlasovat jí ale v sobotu musí ještě dolní komora britského parlamentu, která se kvůli tomu sejde na mimořádné schůzi. Premiér Boris Johnson však nemá v Dolní sněmovně většinu, a možnost odchodu Británie z Evropské unie bez dohody je stále jednou z možností dalšího vývoje.

Podle průzkumu firmy DPD by koncoví příjemci daně a cla zřejmě museli zaplatit ještě před doručením jimi zakoupeného zboží, jakmile toto zboží dorazí do cílové země. Do doby, než budou tyto poplatky uhrazeny, by bylo dané zboží zadržováno, což by vedlo mimo jiné k delším dodacím lhůtám.

"Ačkoli Evropu dělí od termínu brexitu již pouze dva týdny, v mnoha oblastech stále přetrvává řada nejistot. I když jsme plně připraveni na veškeré možné varianty, i nadále doufáme, že jednání nakonec dospěje k určité dohodě," uvedl generální ředitel DPD v ČR Miloš Malaník.

DPD přišla s novým řešením fakturace pro elektronické obchodníky, kteří posílají zásilky z a do Spojeného království. To umožňuje zaplatit online cla i daně zákazníkem v momentě, kdy nákup na internetu provádí. Zásilky odesílané pomocí tohoto řešení se tak dostanou do sítě DPDgroup ihned poté, co dorazí do cílové země, a nedojde tedy k jejich zdržení kvůli proclení.

V rámci přípravy na scénář brexitu bez dohody, který by mohl nastat již 1. listopadu, bude DPDgroup od 24. října provádět postupnou změnu, aby přizpůsobila trasy a zahájila služby celního odbavení ve vyhrazených branách ve Spojeném království, Irsku, Francii, Nizozemsku a Španělsku z a do 27 evropských zemí.