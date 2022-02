V Česku se tankuje za nejvyšší cenu za poslední dva měsíce

Pohonné hmoty u čerpacích stanic v Česku jsou nejdražší za dva měsíce. Cena benzinu Natural 95 v uplynulém týdnu stoupla o 37 haléřů na průměrných 36,78 koruny za litr. Nafta ve středu stála v průměru 35,77 Kč/l, tedy o 41 haléřů víc než o týden dřív. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Analytici očekávají další zdražování.

"V nejbližším týdnu by ceny pohonných hmot měly stoupnout o dalších 20 až 30 haléřů a zdražování bude pokračovat v průběhu celého února. Cena 37 Kč za litr u benzinu a 36 Kč za litr u nafty bude brzy pokořená," řekl ve čtvrtek analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Důvodem je podle něj rychlý růst ceny ropy Brent až na 92 dolarů (asi 1950 Kč) za barel na konci ledna, což je o 14 procent více proti počátku roku a nejvyšší cena od října 2014.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvádí, že ceny pohonných hmot v ČR už jsou vyšší než v Rakousku. V Polsku jsou nyní ceny nejnižší v celé EU, je tam levněji dokonce i než v Bulharsku nebo v Rumunsku. "V příštích sedmi dnech pohonné hmoty dále zdraží, ale v menším rozsahu, a to od 20 do 30 haléřů na litr. Cena ropy v uplynulých týdnech totiž sice dále vzrostla, i když jen poměrně mírně, koruna však vůči dolaru zpevnila, což utlumí dopad zdražení ropy do cen pohonných hmot v ČR," uvedl Kovanda.

V příštích sedmi dnech zdraží pohonné hmoty podle Kovandy také v dalších zemích EU. Důvodem zlevnění cen pohonných hmot v Polsku je snížení tamní DPH na pohonné hmoty z 23 na osm procent od 1. února. V přepočtu na koruny vyjde litr benzínu v Polsku o zhruba devět korun levněji než v Česku. Benzin je levnější než v Česku také v Maďarsku, ve Slovinsku nebo v Rakousku. Na Slovensku je jeho cena srovnatelná. V Chorvatsku, v Itálii či v Německu je benzín tradičně dražší než v ČR, uvedl Kovanda.

Benzin i nafta zdražují od druhé poloviny ledna, nyní se jejich ceny dostaly na nejvyšší úroveň od počátku loňského prosince. Ve srovnání s cenami před rokem je benzin i nafta podle údajů CCS v současnosti dražší na litru zhruba o 8,30 koruny.

Nejlevnější benzin natankují řidiči v Karlovarském kraji, kde je litr v průměru za 36,34 Kč. Nafta stojí nejméně v Ústeckém kraji, litr tam prodávají průměrně za 35,35 Kč. Nejdražší paliva nadále nabízejí pražské čerpací stanice. Natural 95 je v hlavním městě průměrně za 37,89 Kč/l, nafta za 36,99 Kč/l.